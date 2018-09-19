Сборная России придумала прозвище Фернандесу

Сборная России поздравила с днем рождения Фернандеса, назвав его Супер Марио

Сборная России в Инстаграме поздравила защитника Мариу Фернандеса с днем рождения. Сегодня игроку ЦСКА исполнилось 28 лет.

— Сегодня 28 лет исполняется защитнику сборной России Мариу Фернандесу. С днем рождения, Супер Марио!, — говорится в сообщении. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 19 Сен 2018 в 12:27 PDT

Бразилец Фернандес получил российское гражданство 13 июля 2016 года. За сборную России он провел 13 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.