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Дзагоев отреагировал на слухи о разладе в семье
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Дзагоев отреагировал на слухи о разладе в семье 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Алан Дзагоев и его жена Зарема отреагировали на слухи о разладе внутри семьи.
«Последние дни вокруг нашей семьи появилось много недостоверной информации. Алан сейчас готовится к первому матчу в Лиге Чемпионов, поэтому скажу эти слова от нас двоих: у нас счастливая семья, двое маленьких детей, которые растут в атмосфере любви и взаимоуважения», — приводит слова Заремы Дзагоевой официальный сайт её мужа.
Пара заявила, что они отсутствуют в социальных сетях, но это не повод для СМИ распускать слухи о проблемах внутри их семьи. Алан Дзагоев отметил, что пока он готовится к старту в Лиге чемпионов в Чехии, его супруга находится в Беслане рядом с родителями футболиста.
«Обращаюсь к тем, кому не дает покоя наша жизнь: в нашей семье все хорошо, мы счастливы и любим друг друга», — заключил Дзагоев.
Ранее московский ЦСКА вылетел в Прагу на матч Лиги чемпионов с «Викторией» из города Пльзень.
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