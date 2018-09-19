Глушакова застали в бане с проституткой

На записи мужчина в полотенце стоит в дверях сауны.

«Вон он и проститутка его. Игрок «Спартака», капитан «Спартака» перед игрой *** в бане», — говорит девушка за кадром (в кадре женщин не видно).

«И что дальше? Какая игра?» — спросил у нее мужчина.

Автор видео не смогла уточнить, о какой игре идет речь, но заявила, что в сауну якобы приехала его жена и застала его с другой.

Глушаков в 2009 году женился на девушке из его родного города Миллерово. В 2011 году у них родилась первая дочь, а в 2016-м — вторая.

Восемнадцатого сентября в СМИ появилась информация, что капитана «Спартака» Глушакова отстранили от тренировок с основным составом команды из-за лайка, который он поставил посту с критикой тренера Массимо Карреры в Instagram.

Сам Глушаков заявил, что он «не идиот, чтобы ставить лайк публично на пост с наездом на тренера». Он добавил, что у них с Каррерой все в порядке.