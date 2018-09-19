Названа дата дебюта Головина за «Монако»

СМИ: Головин может дебютировать за «Монако» в матче чемпионата Франции с «Нимом»

Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин может дебютировать за команду в матче чемпионата Франции с "Нимом", но сыграет не более 20 минут. Об этом сообщил главный тренер "Монако" Леонарду Жардим, слова которого приводит французская газета L'Equipe.

"Монако" дома встретится с "Нимом" в матче шестого тура чемпионата Франции. Встреча пройдет 21 сентября, начало — 21:45 мск. "Монако" после пяти туров занимает 15-е место в таблице чемпионата, набрав пять очков.

"Мы посмотри в четверг на его состояние, посмотрим в каких кондициях он будет находиться. Он уже тренируется, но если он сыграет, то в лучшем случае проведет на поле 15-20 минут. Ему надо тренироваться, сыграть два или три матча, чтобы найти ритм и достичь уровня, который мы ожидаем от него увидеть", — заявил Жардим.

Головин перешел в "Монако" из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет. 22-летний россиянин не провел ни одной игры за новый клуб из-за полученной в августе травмы лодыжки. На прошлой неделе футболист впервые после повреждения приступил к тренировкам в общей группе.

В составе ЦСКА Головин стал чемпионом России 2016 года. Полузащитник выступал за сборную России на чемпионате мира 2018 года, команда дошла до 1/4 финала турнира.