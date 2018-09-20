Экс-форвард «Зенита» Лазович завершил карьеру

Экс-форвард «Зенита» Лазович завершит карьеру и займёт должность в «Партизане»

Нападающий венгерского клуба «Види» Данко Лазович принял решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 35 лет, сообщает 24.hu.

По данным источника, в ближайшее время сербский футболист разорвёт контракт с нынешним клубом и перейдёт на должность спортивного директора в белградский «Партизан», за который он выступал ранее.