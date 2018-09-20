Экс-форвард «Зенита» Лазович завершил карьеру

Нападающий венгерского клуба «Види» Данко Лазович принял решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 35 лет, сообщает 24.hu.
По данным источника, в ближайшее время сербский футболист разорвёт контракт с нынешним клубом и перейдёт на должность спортивного директора в белградский «Партизан», за который он выступал ранее.
За свою карьеру Лазович успел поиграть за такие клубы, как «Телеоптик», «Фейеноорд», «Байер», «Витесс», ПСВ, «Пекин Баси» и «Олимпию». Любителям российского футбола серб известен по игре за петербургский «Зенит», в составе которого он дважды стал чемпионом России и по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны. В 2013 году форвард на правах аренды выступал за «Ростов».