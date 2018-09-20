Адвокат Глушакова прокомментировала видео из бани 

Адвокат полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Марина Дубровская высказалась о слитом в сеть видео из бани, где Глушаков проводит время с другой женщиной, а его застает жена, передает телеканала "Россия 24".
"Денис пытался каким-то образом наладить отношения, хотя бы ради детей. Он по своей натуре очень мирный, добрый человек, но не получилось. Поэтому было принято решение разойтись. Я думаю, это безусловно спланировано. Дарья там собственноручно снимает, комментирует, а потом это каким-то образом вылилось в сеть", — рассказала Дубровская.
Ранее сообщалось, что супруга Глушакова подала на развод.