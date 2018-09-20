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Сборная России обрадовала россиян
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Сборная России обрадовала россиян 

Рамблер + ещё 30 5 часов назад
Фото: Reuters
Футбольная сборная России улучшила позицию в рейтинге ФИФА, свидетельствует официальный сайт организации.
В предыдущей версии рейтинга Международной федерации футбола Россия занимала 49-ю позицию с 1410 очками. Согласно его обновленной версии, команда, прибавив 13 баллов, поднялась на 46-ю строчку.
Первое место нового рейтинга впервые в его четвертьвековой истории делят две сборные — чемпионы мира французы и бельгийцы. Обе команды набрали по 1729 очков.
>> Россия пробила дно рейтинга FIFA
На третьем месте рейтинга ФИФА расположилась Бразилия, на четвертом — Хорватия, а на пятом — Уругвай. Позиции с шестой по 10-ю занимают команды Англии, Португалии, Швейцарии, Испании и Дании.
После окончания чемпионата мира по футболу 2018 года сборная России провела два матча, выиграв оба. В рамках Лиги наций россияне победили Турцию 2:1, а верх над чехами со счетом 5:1 одержали в товарищеской игре.
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