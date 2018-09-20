Сборная России обрадовала россиян

Футбольная сборная России улучшила позицию в рейтинге ФИФА, свидетельствует официальный сайт организации.

В предыдущей версии рейтинга Международной федерации футбола Россия занимала 49-ю позицию с 1410 очками. Согласно его обновленной версии, команда, прибавив 13 баллов, поднялась на 46-ю строчку.

Первое место нового рейтинга впервые в его четвертьвековой истории делят две сборные — чемпионы мира французы и бельгийцы. Обе команды набрали по 1729 очков.

На третьем месте рейтинга ФИФА расположилась Бразилия, на четвертом — Хорватия, а на пятом — Уругвай. Позиции с шестой по 10-ю занимают команды Англии, Португалии, Швейцарии, Испании и Дании.

После окончания чемпионата мира по футболу 2018 года сборная России провела два матча, выиграв оба. В рамках Лиги наций россияне победили Турцию 2:1, а верх над чехами со счетом 5:1 одержали в товарищеской игре.