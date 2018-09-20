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Роналду могут смягчить наказание
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Журналист: «Роналду может сыграть с „МЮ“ 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: Reuters
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду был удален с поля в матче Лиги чемпионов с "Валенсией" (2:0). Итальянский журналист Танкреди Палмери считает, что португальца, возможно, дисквалифицируют только на следующий матч с "Янг Бойз", и игры против "Манчестер Юнайтед" он не пропустит.
— У Роналду есть шанс сыграть в Манчестере и получить только один матч дисквалификации, а не два, — написал журналист в Твиттере. — Все зависит от рапорта судьи Феликса Бриха. — Судья, который в перерыве наверняка увидел, что это не было удаление, может не написать в рапорте, что это было неспортивное поведение, и ограничиться общими словами.
Напомним, Брих не видел эпизод и при принятии решения доверился своему ассистенту.
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