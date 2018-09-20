Эксперт назвал Дзюбу «настоящим футболистом» 

Бывший футболист московского "Спартака" Андрей Афанасьев в интервью "Газете.Ru" поделился мнением о перспективах петербургского "Зенита" в матче Лиги Европы против "Копенгагена".
"Все-таки "Зенит" и по составу, и по игре, и по отношению к делу, которое сейчас ввел Сергей Семак, на высоте. Я считаю, они должны удачно выступить в этом квартете. Вы очень верно заметили, что группа достаточно ровная, но все равно я бы отдал свое предпочтение питерскому клубу", — заявил Афанасьев.
Отдельно экс-футболист отметил нападающего петербургской команды Артема Дзюбу.
"Зная Артема, видя, как он сейчас себя несет в футболе, я думаю, он спокойно может выйти и отлично отыграть — Дзюба настоящий футболист", — заключил он.
Ранее футболист "Зенита" заявил, что Дзюба заслуженно стал героем страны.