Лучший футболист мира получил тюремный срок

Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии Лука Модрич признал два пункта обвинения испанских правохрантельных ых органов в налоговых мошенничествах. ОН также согласился на восьмимесячный условный тюремный срок и выплату 1,4 млн евро испанскому казначейству в качестве части сделки о признании вины, сообщает El Mundo.

Эпизоды, вменяемые футболисту, имели место в 2013 и 2014 годы. По версии налоговых органов он утаил от них сумму в 870 728 евро с помощью компании с ограниченной ответственностью, базирующейся в Люксембурге. Она названа честь его сына и находится по управлением успруги футболиста.

Соглашение, подписанное с государственным министерством, предусматривает выплату штрафа в размере 40% от спорной суммы, то есть 348 291 евро, а также возможность замены тюремного заключения, как это сделали другие футболисты, за штраф в размере 250 евро в день, что составит 60 тыс. евро.

Таким образом, Модрич, который уже отдал один миллион евро в начале судебного разбирательства, должен заплатить еще чуть более 400 тыс. евро для урегулирования дела в рам