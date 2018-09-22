«Рубин» вничью сыграл с «Арсеналом»

Тульский "Арсенал" сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 2:2 в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Туле.
Мячи в составе хозяев забили Абдул Кадири Мохаммед (13-я минута) и Зелимхан Бакаев (76). У гостей отличились Игорь Коновалов (77) и Филип Уремович (90+2). На 79-й минуте футболист "Рубина" Хорен Байрамян не реализовал пенальти.
Впервые в истории противостояния в высшем дивизионе чемпионатов России (7 матчей) команды на двоих забили больше трех мячей.
В турнирной таблице "Арсенал" занимает 10-е место, набрав 9 очков. "Рубин" с 11 очками идет на шестой позиции.
В следующем туре "Арсенал" в гостях 29 сентября сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Рубин" 1 октября примет самарские "Крылья Советов".