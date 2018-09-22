«Рубин» вничью сыграл с «Арсеналом»

«Арсенал» сыграл вничью с «Рубином» в матче Российской премьер-лиги

Тульский "Арсенал" сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 2:2 в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Туле.

Впервые в истории противостояния в высшем дивизионе чемпионатов России (7 матчей) команды на двоих забили больше трех мячей.

В турнирной таблице "Арсенал" занимает 10-е место, набрав 9 очков. "Рубин" с 11 очками идет на шестой позиции.