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«Рубин» вничью сыграл с «Арсеналом»
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«Арсенал» сыграл вничью с «Рубином» в матче Российской премьер-лиги 

ТАСС + ещё 16 4 часа назад
Фото: ТАСС
Тульский "Арсенал" сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 2:2 в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Туле.
Мячи в составе хозяев забили Абдул Кадири Мохаммед (13-я минута) и Зелимхан Бакаев (76). У гостей отличились Игорь Коновалов (77) и Филип Уремович (90+2). На 79-й минуте футболист "Рубина" Хорен Байрамян не реализовал пенальти.
Впервые в истории противостояния в высшем дивизионе чемпионатов России (7 матчей) команды на двоих забили больше трех мячей.
В турнирной таблице "Арсенал" занимает 10-е место, набрав 9 очков. "Рубин" с 11 очками идет на шестой позиции.
В следующем туре "Арсенал" в гостях 29 сентября сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Рубин" 1 октября примет самарские "Крылья Советов".
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