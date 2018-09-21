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Бекхэм пофлиртовал c известным актером
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Дэвид Бекхэм пофлиртовал c Райаном Рейнольдсом 

Lenta.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: Reuters
Футболист Дэвид Бекхэм сделал нежный комплимент внешности голливудского актера Райана Рейнольдса. Комментарий спортсмена в Instagram вызвал бурю эмоций у подписчиков.
Рейнольдс опубликовал фото со съемок нового боевика Майкла Бэя 6 Underground, в котором играет главную роль. В комментариях под снимком Бекхэм написал: «Господи, какой же ты привлекательный».
Подписчики артиста принялись массово писать, что хотят увидеть свадьбу уже женатых Бекхэма и Рейнольдса, назвав их прекрасной парой.
20 сентября Райан Рейнольдс опубликовал видео со съемок фильма Бэя, в котором признался в любви к тишине. Во время записи за его спиной снимали очередной экшн-эпизод с уличной погоней, столкновениями автомобилей и взрывами.
Сюжет ленты пока не разглашается. Она должна выйти в 2019 году на Netflix.
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