Бекхэм пофлиртовал c известным актером

Дэвид Бекхэм пофлиртовал c Райаном Рейнольдсом

Футболист Дэвид Бекхэм сделал нежный комплимент внешности голливудского актера Райана Рейнольдса . Комментарий спортсмена в Instagram вызвал бурю эмоций у подписчиков.

Рейнольдс опубликовал фото со съемок нового боевика Майкла Бэя 6 Underground, в котором играет главную роль. В комментариях под снимком Бекхэм написал: «Господи, какой же ты привлекательный».

Подписчики артиста принялись массово писать, что хотят увидеть свадьбу уже женатых Бекхэма и Рейнольдса, назвав их прекрасной парой.

20 сентября Райан Рейнольдс опубликовал видео со съемок фильма Бэя, в котором признался в любви к тишине. Во время записи за его спиной снимали очередной экшн-эпизод с уличной погоней, столкновениями автомобилей и взрывами.