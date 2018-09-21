Ещё
Клопп запретил фильм о «Ливерпуле»
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Юрген Клопп запретил компании Amazon снимать фильм о «Ливерпуле» 

ТАСС + ещё 2 43 минуты назад
Фото: EPA
Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп запретил компании Amazon снимать документальный фильм о его команде. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.
Отмечается, что руководство клуба дало согласие на съемки, однако 51-летний немецкий специалист отказался пускать съемочную группу на тренировку. По мнению Клоппа, съемочный процесс негативно скажется на работе футболистов на тренировке.
После пяти туров чемпионата Англии "Ливерпуль" набрал 15 очков из 15 возможных и занимает второе место в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям лондонскому "Челси". Во вторник команда Клоппа стартовала в Лиге чемпионов с домашней победы над французским "Пари Сен— Жермен" (3:2).
ТАСС: последние новости
Каррера: Глушаков не полетел со "Спартаком" в Вену, так как находится не в лучшей форме Болельщики в обход запрета УЕФА поддержали "Спартак" в проигранном матче ЛЕ в Вене Организаторы матча ЛЕ в Вене попросили болельщиков "Спартака" перейти в гостевой сектор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Олимпийский чемпион получил письма с «угрозами от русских»15
«Приедут Путин и Трамп»61
Медведева в сексуальном наряде произвела фурор109
Стало известно о проблемах Загитовой20
Глушаков может уйти из «Спартака»
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
03:24
Глушакова застали в бане с проституткой
Футбол
05:53
Тимати был прав: агрессивный пост Хабиба удален
MMA Статьи
05:56
«Приедут Путин и Трамп»
MMA
00:50
WADA затравили за восстановление России
Зимние виды спорта
07:14
Медведева в сексуальном наряде произвела фурор
Фигурное катание
02:57
Стало известно о проблемах Загитовой
Фигурное катание
07:49
Ошибка чемпионки: Загитову отправили в Германию
Фигурное катание Статьи
00:53
Конец Глушакова. Капитан «Спартака» в бане
Футбол Статьи
02:11
13 стран выступили против российского спорта
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение