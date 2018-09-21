Клопп запретил фильм о «Ливерпуле»

СМИ: Юрген Клопп запретил компании Amazon снимать фильм о «Ливерпуле»

Отмечается, что руководство клуба дало согласие на съемки, однако 51-летний немецкий специалист отказался пускать съемочную группу на тренировку. По мнению Клоппа, съемочный процесс негативно скажется на работе футболистов на тренировке.

После пяти туров чемпионата Англии "Ливерпуль" набрал 15 очков из 15 возможных и занимает второе место в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям лондонскому "Челси". Во вторник команда Клоппа стартовала в Лиге чемпионов с домашней победы над французским "Пари Сен— Жермен" (3:2).