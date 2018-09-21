Глушаков переведен в «молодёжку»

Глушаков тренируется с «молодёжкой» «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков провёл тренировку с молодёжной сборной красно-белых. Ранее сообщалось, что хавбека вместе с его партнёром по команде — защитником Андреем Ещенко — отстранили от работы с основным составом после матча седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (1:2).

По данным «Спорт-Экспресс», тренерский штаб не собирается возвращать игроков в первую команду до встречи восьмого тура с ЦСКА. Матч состоится 23 сентября на «ВЭБ Арене».

Издание «Спорт День за Днём», в свою очередь, заявило, что футбольный клуб «Краснодар» выразил заинтересованность в приобретении 31-летнего Глушакова.