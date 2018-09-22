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Головин прокомментировал свой дебют за «Монако»
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Головин прокомментировал свой дебют за «Монако» 

Газета.Ru + ещё 46 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский полузащитник французского клуба "Монако" Александр Головин заявил, что полностью оправился от травмы, отметив, что количество игрового времени определит для него тренерский штаб, сообщает "РИА Новости".
"Большое спасибо за поздравления с дебютом. Конечно, хотелось выиграть этот матч, и моменты для того, чтобы забить второй гол, у нас были. Нам нужно набирать очки. Тем более в домашних встречах. Но ничего страшного, будем готовиться к следующей игре. От травмы полностью восстановился, сколько буду играть, зависит от решения тренерского штаба. Моя задача — работать на максимуме и приносить пользу команде", — сказал хавбек сборной России.
Головин летом перешел в "Монако" из московского ЦСКА, но в августе получил травму на одной из тренировок команды. 13 сентября российский полузащитник вернулся в общую группу, а в пятницу дебютировал за монегасков в матче чемпионата Франции против "Нима" (1:1), выйдя на замену на 72-й минуте.
Ранее главный тренер "Монако" рассказал о целях клуба на сезон.
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