Ещё
Скандал в «Спартаке» сравнили с «Домом-2»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скандал в «Спартаке» сравнили с «Домом-2» 

Lenta.ru + ещё 6 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал отстранение футболистов «Спартака» Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок с основной командой. Его слова приводит Rusfootball.
«Так получается, что футбол немного вышел за рамки простого спорта. Думаю, клубу надо выступить с официальным заявлением. Сказать, что Глушаков сейчас отстранен, или же, допустим, ему дают второй шанс, чтобы он смог набрать кондиции и доказать свою правоту», — заявил Пименов.
По его мнению, журналистам надо избегать недомолвок и не тиражировать новости о подобных конфликтах. «"Дом-2" хотелось бы убрать из футбола. Хотелось бы, чтобы побольше было именно самой игры. Надо по-мужски сказать, что так и так, четко изложить претензии. Это будет нормально и понятно», — добавил он.
18 сентября Глушаков и Ещенко были выведены из состава команды по решению главного тренера Массимо Карреры. За день до этого игроки положительно оценили стихотворение актера Дмитрия Назарова с критикой наставника.
Оба футболиста не сыграли в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом» (2:0 в пользу австрийского клуба). 22 сентября они вышли в стартовом составе молодежной команды в матче против ЦСКА.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат Монсон задушил американца и собрался на пенсию40
WADA нашла России замену11
«Хабиб уничтожит Конора»120
Медведева удивила реакцией на собственный провал26
Лучший футболист мира получил тюремный срок23
Видео
01:06
Лишний вес и серое катание. Что происходит с Медведевой?
Фигурное катание
03:24
«Избил на улице»: жена Глушакова шокировала новым заявлением
Футбол Статьи
08:14
Располневшей Медведевой вынесли вердикт
Фигурное катание
00:53
Глушакову досталось за позор с проституткой в бане
Футбол
06:20
Все против Поветкина: как побить британца в Лондоне
Бокс Статьи
02:54
Футболист отличился автоголом на первых минутах матча
Футбол
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
08:14
Позорное падение: как Медведева провалилась без Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
03:24
Глушакова застали в бане с проституткой
Футбол
05:53
Тимати был прав: агрессивный пост Хабиба удален
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение