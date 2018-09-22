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Футболист отличился автоголом на первых минутах матча
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Футболист отличился автоголом на первых минутах матча 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Защитник «Симидзу С-Палс» Юго Тацута забил гол в свои ворота в матче 27-го тура чемпионата Японии против «Гамба Осака». Видео появилось на Youtube-канале Джей Лиги.
Мяч был забит уже на 28-й секунде. Еще до перерыва Хван Йыджо удвоил преимущество своей команды. Хозяева смогли отыграть один мяч под конец встречи. На 76-й минуте отличился Коя Китагава.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Гамба Осака».
После 26 туров «Симидзу» набрал 34 очка и занимает 10-е место. В активе «Гамба Осака» 30 очков и 14-е место.
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