Футболист отличился автоголом на первых минутах матча

Защитник «Симидзу С-Палс» Юго Тацута забил гол в свои ворота в матче 27-го тура чемпионата Японии против «Гамба Осака». Видео появилось на Youtube-канале Джей Лиги.

Мяч был забит уже на 28-й секунде. Еще до перерыва Хван Йыджо удвоил преимущество своей команды. Хозяева смогли отыграть один мяч под конец встречи. На 76-й минуте отличился Коя Китагава.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Гамба Осака».

После 26 туров «Симидзу» набрал 34 очка и занимает 10-е место. В активе «Гамба Осака» 30 очков и 14-е место.