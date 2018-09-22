Ещё
Назаров зачитал новое провокационное стихотворение
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назаров зачитал новое провокационное стихотворение 

Рамблер + ещё 11 3 часа назад
Фото: кадр из фильма
Актер и поклонник московского «Спартака» Дмитрий Назаров в стихотворной форме призвал «Спартак » достойно выступить на встрече с ЦСКА в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. В стихотворении, которое он опубликовал в Instagram, говорится и о неудачах команды в последних матчах с «Ахматом» (1:2) и «Рапидом» (0:2)
«Ну ничего, «Ахмат» «Ахматом»,
Весною в Грозном примем меры,
И мы ответим виноватым,
Но я ни слова о Каррере.
«Рапиду» никуда не деться,
В Москве увидимся мы снова,
И очень пожалеют венцы,
Но я о Массимо ни слова».
Ранее Назаров прочитал стихотворение с критикой в адрес главного тренера красно-белых Массимо Карреры.
"Всё с гуся, как вода, стекает, И нет яиц от этой птицы, И съесть нельзя, и не летает!" — так актер сформулировал свое отношение к итальянскому специалисту.
Позже некоторые СМИ сообщили, что за лайки под этим постом Каррера отправил полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко заниматься с молодежной командой.
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучший футболист мира получил тюремный срок17
Глушакову досталось за позор с проституткой в бане13
Медведева совершила роковую ошибку58
Располневшей Медведевой вынесли вердикт17
Медведева удивила реакцией на собственный провал21
Видео
01:06
Лишний вес и серое катание. Что происходит с Медведевой?
Фигурное катание
08:14
Располневшей Медведевой вынесли вердикт
Фигурное катание
00:53
Глушакову досталось за позор с проституткой в бане
Футбол
06:20
Все против Поветкина: как побить британца в Лондоне
Бокс Статьи
02:54
Футболист отличился автоголом на первых минутах матча
Футбол
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
08:14
Позорное падение: как Медведева провалилась без Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
03:24
Глушакова застали в бане с проституткой
Футбол
05:53
Тимати был прав: агрессивный пост Хабиба удален
MMA Статьи
05:56
«Приедут Путин и Трамп»
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение