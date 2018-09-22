Назаров зачитал новое провокационное стихотворение 

Актер и поклонник московского «Спартака» Дмитрий Назаров в стихотворной форме призвал «Спартак » достойно выступить на встрече с ЦСКА в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. В стихотворении, которое он опубликовал в Instagram, говорится и о неудачах команды в последних матчах с «Ахматом» (1:2) и «Рапидом» (0:2)
«Ну ничего, «Ахмат» «Ахматом»,
Весною в Грозном примем меры,
И мы ответим виноватым,
Но я ни слова о Каррере.
«Рапиду» никуда не деться,
В Москве увидимся мы снова,
И очень пожалеют венцы,
Но я о Массимо ни слова».
Ранее Назаров прочитал стихотворение с критикой в адрес главного тренера красно-белых Массимо Карреры.
"Всё с гуся, как вода, стекает, И нет яиц от этой птицы, И съесть нельзя, и не летает!" — так актер сформулировал свое отношение к итальянскому специалисту.
Позже некоторые СМИ сообщили, что за лайки под этим постом Каррера отправил полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко заниматься с молодежной командой.