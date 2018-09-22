РПЛ: прогноз на матчи «Зенит» — «Локомотив» и ЦСКА — «Спартак»

В рамках Чемпионата России по футболу пройдут матчи “Зенит” — «Локомотив» и ЦСКА — “Спартак” . Дерби всея Руси рискует стать для "Спартака" точкой невозврата, а "Локомотив" переманит удачу "Зенита" на свою сторону. Но это лишь один из возможных исходов матчей.

23 сентября

"Зенит" — "Локомотив"

"Зенит" считается явным фаворитом матча, и на первый взгляд это более чем логично. Питерцы потеряли всего два очка в семи турах, в то время как действующий чемпион России на этом же отрезке одержал лишь две победы и увяз на десятом месте в турнирной таблице. Сейчас "железнодорожники" находятся прямо между "Оренбургом" и тульским "Арсеналом" — вряд ли подопечные Юрия Сёмина рассчитывали на такое соседство.

К тому же матч состоится в Санкт-Петербурге, а на своём поле "Зенит" традиционно хорош хоть в РПЛ, хоть в еврокубках. Вроде бы расклад сил очевиден, но на победу сине-бело-голубых в БК «Лига Ставок» дают коэффициент 1.67, который выглядит довольно странно. Причём сразу по нескольким причинам.

Прежде всего, результаты "Зенита" гораздо лучше, чем качество игры. У команды Сергея Семака более чем достаточно проблем, которые необходимо решать. Если бы питерцам везло меньше, они бы сейчас имели 14-15 очков вместо 19: достаточно вспомнить матч с "Рубином" , где гол Ерохина совсем не вытекал из логики игры. Удача, как правило, переменчива и рассчитывать на её постоянную помощь опасно.

Во-вторых, "Локомотив" сейчас не так плох, как может показаться. Москвичи провели матч с "Галатасараем" очень нестабильно, но по качеству футбола эта встреча стала для них лучшей в сезоне. Отрезок между первым и вторым пропущенным мячом был особенно хорош: если бы не ужасная реализация и откровенное невезение, всё могло закончиться иначе.

Счёта 0:3 "железнодорожники" точно не заслужили, но дело даже не в том, что рано или поздно маятник фортуны качнётся в другую сторону. Важнее другое: в последних матчах "Локомотив" явно добавил в движении, а это значит, что команда постепенно набирает физическую форму и приближается к пику. Для стиля игры красно-зелёных функциональная подготовка имеет решающее значение, а потому имеет смысл рассчитывать на скорое улучшение результатов.

В-третьих, свой матч в еврокубках "Локомотив" провёл на день раньше. Сутки — огромная фора, если играть приходится два раза в неделю, так что этот фактор может оказать на ход встречи значительное влияние. Теперь у "Зенита" нет ощутимого преимущества перед конкурентами по длине "скамейки", ведь ротация ограничена 14-15 футболистами.

(Сделать ставку) . Всё это делает питерцев более подверженными к падению результатов из-за тяжёлого графика. Скажем, в концовке матча с "Копенгагеном" даже по телевизионной трансляции было видно, насколько устал Александр Ерохин , а ведь это ключевой футболист для нынешнего "Зенита"

В-четвёртых, заметная часть проблем "Локомотива" на старте сезона связана с тем, что соперники вынуждали его действовать первым номером и вести игру. Подопечным Юрия Сёмина такой футбол стилистически неудобен, но "Зенит" вряд ли будет отдавать инициативу. В теории это должно обеспечить "железнодорожникам" немалое количество возможностей для проведения любимых контратак.

В общем, поводов для ставок против волны более чем достаточно. "Гости не проиграют" за 2.30 в в БК «Лига Ставок» — отличный вариант, ведь в шести предыдущих очных встречах "Зенит" выиграл у "железнодорожников" всего один раз.

Любители рисковать могут подумать о победе "Локомотива" с нулевой форой за 3.86. Но нам наиболее вероятным результатом кажется малорезультативная ничья — 0:0 или 1:1. Ничейный исход оценивается мощным коэффициентом 3.75 и точно заслуживает внимания.

(Сделать ставку) . Результативность должна быть невысокой, потому что на днях соперники провели тяжёлые выездные матчи в еврокубках. Темп игры на фоне усталости наверняка получится рваным и невысоким, а борьбы и фолов будет больше, чем остроты. "Тотал меньше 2,5 мячей" за 1.65 или даже ТМ 2 мячей за 2.10 — неплохие варианты. Также стоит подумать о варианте "оба тайма меньше 1,5 мячей" за 2.05 и "тотал хозяев меньше 1,5 мячей" за 1.80 в БК «Лига Ставок»

Наконец, в семи из последних восьми очных встреч "Зенита" и "Локомотива" в РПЛ как минимум одна из команд не забивала. Поэтому можно рассмотреть вариант "обе забьют — нет", хотя коэффициент совсем невелик (1.60).

ЦСКА — "Спартак"

Дерби всея Руси рискует стать для "Спартака" точкой невозврата. С одной стороны, в нынешнем положении красно-белых сложно представить что-то более полезное и объединяющее, чем победа над самым принципиальным соперником. С другой — поражение в таком матче почти наверняка будет последним сигналом к переменам внутри клуба.

Исходные данные у ЦСКА гораздо лучше. Прежде всего, текущее состояние подопечных Виктора Гончаренко в разы позитивнее. "Армейцы" набрали ход: 10 очков в четырёх турах, ничья с "Викторией Пльзень" в Лиге чемпионов при солидном качестве игры. "Спартак" тем временем будто бы катится под откос: вылет из Лиги чемпионов, травма шикарно стартовавшего Жиго, поражение от "Ахмата" и безвольный старт в Лиге Европы на фоне бесконечных скандалов, слухов и околофутбольных новостей.

Во-вторых, ЦСКА будет играть на своём поле. В-третьих, красно-синие провели свой матч в еврокубках на сутки раньше и должны быть свежее погрязшего во внутренних склоках соперника. Наконец, "армейцы" наконец-то начали получать подкрепление из лазарета, в то время как "Спартак" просто не имеет вариантов в центре обороны из-за травм Жиго и Кутепова.

Вроде бы победа хозяев за 2.35 кричит о себе, но есть одно очень важное обстоятельство. 6 декабря прошлого года "Спартак" получил семь пробоин от "Ливерпуля" в Лиге чемпионов, а уже через три дня вышел играть дерби. Вышел в тяжелой ситуации: на фоне очевидных проблем, после гостевого матча еврокубка, массовой истерии вокруг и громких заголовков СМИ. И разорвал ЦСКА со счётом 3:0.

Сейчас ситуация иная, но её контуры весьма похожи. Мятежный спартаковский дух генерирует непредсказуемость сам по себе, без остановок умножая долю чисто хармсовского абсурда в окружающем мире. И вот это иррациональное начало "Спартака" уже не раз перевешивало все объективные факторы, с лёгкостью разрушая предматчевые расклады и прогнозы.

Игровое преимущество ЦСКА неоспоримо, но прогнозировать исходы матчей "Спартака" ничуть не легче, чем результаты выборов губернатора Приморья. Если вы верите в логику и разум, возьмите победу "армейцев" с нулевой форой за 1.65. Ну а если вы верите в "Спартак", то никакие советы здесь не нужны.