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Фанаты «Динамо» установили надгробие на стадионе «Торпедо»
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Фанаты «Динамо» установили надгробие на стадионе «Торпедо» 

RT на русском + ещё 6 4 часа назад
Фото: territoriadynamo vk.com
Фанаты московского «Динамо» установили надгробие столичного «Торпедо» на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.
«Когда фанаты «Торпедо» отрицают очевидное, нам приходится самим воздать почести безвременно почившей 12 лет назад легенде», — цитирует объединения болельщиков «Динамо» OF News.
На памятнике нанесены годы «жизни и смерти» автозаводской команды — 1924-2006. В 2006 году «Торпедо» впервые в своей истории покинуло высший дивизион национального чемпионата. На данный момент автозаводцы выступают в третьем по силе дивизионе чемпионата России — в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) в зоне «Центр».
«Торпедо» и «Динамо» являются соперниками по 1/16 финала Кубка России. Матч состоится 26 сентября на домашнем стадионе команды из низшего дивизиона.
Ранее глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России между московскими «Торпедо» и «Динамо».
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