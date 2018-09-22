Фанаты «Динамо» установили надгробие на стадионе «Торпедо»

Фанаты московского «Динамо» установили надгробие столичного «Торпедо» на стадионе имени Эдуарда Стрельцова

«Когда фанаты «Торпедо» отрицают очевидное, нам приходится самим воздать почести безвременно почившей 12 лет назад легенде», — цитирует объединения болельщиков «Динамо» OF News.

На памятнике нанесены годы «жизни и смерти» автозаводской команды — 1924-2006. В 2006 году «Торпедо» впервые в своей истории покинуло высший дивизион национального чемпионата. На данный момент автозаводцы выступают в третьем по силе дивизионе чемпионата России — в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) в зоне «Центр».

«Торпедо» и «Динамо» являются соперниками по 1/16 финала Кубка России. Матч состоится 26 сентября на домашнем стадионе команды из низшего дивизиона.