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Неймара сравнили с Ким Кардашьян
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Экс-игрок сборной Англии сравнил Неймара с Ким Кардашьян 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Бывший футболист английского "Ньюкасла", французского "Марселя" и экс-игрок сборной Англии Джои Бартон сравнил форварда французского "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара с американской телезвездой Ким Кардашьян, сообщает "Советский спорт".
"Я думаю, Неймар — Ким Кардашьян от футбола", — заявил Бартон в интервью изданию L'Equipe.
Кардашьян известна как звезда реалити-шоу и жена музыканта Канье Веста. "Марсель", за который раньше играл Бартон, являеся принципиальным соперником "ПСЖ".
Ранее "ПСЖ" без Неймара разгромил "Сент-Этьен".
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