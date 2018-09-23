Неймара сравнили с Ким Кардашьян

Бывший футболист английского "Ньюкасла", французского "Марселя" и экс-игрок сборной Англии Джои Бартон сравнил форварда французского "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара с американской телезвездой Ким Кардашьян, сообщает "Советский спорт".
"Я думаю, Неймар — Ким Кардашьян от футбола", — заявил Бартон в интервью изданию L'Equipe.
Кардашьян известна как звезда реалити-шоу и жена музыканта Канье Веста. "Марсель", за который раньше играл Бартон, являеся принципиальным соперником "ПСЖ".
Ранее "ПСЖ" без Неймара разгромил "Сент-Этьен".