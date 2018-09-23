Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин сделал прогноз на матч восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».
«Предстоящий матч «Зенита» и «Локомотива» — один из центральных матчей этого тура, обещает быть очень интересным. Думаю, что Зенит победит со счетом 2:1», — цитирует экс-голкипера Sport24.
Он также выразил надежду, что красно-зелёные начнут прибавлять в игре.
«Тем не менее пока ситуация оптимизма не вызывает, что отражается в моём прогнозе», — добавил Нигматуллин.
Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится в сегодня на стадионе «Санкт-Петербург». Начало запланировано на 16:30 по мск.
Ранее футболист «Локомотива» Идову прокомментировал грядущий матч с «Зенитом».