Нигматуллин сделал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив»

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин сделал прогноз на матч восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».

«Предстоящий матч «Зенита» и «Локомотива» — один из центральных матчей этого тура, обещает быть очень интересным. Думаю, что Зенит победит со счетом 2:1», — цитирует экс-голкипера Sport24.

Он также выразил надежду, что красно-зелёные начнут прибавлять в игре.

«Тем не менее пока ситуация оптимизма не вызывает, что отражается в моём прогнозе», — добавил Нигматуллин.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится в сегодня на стадионе «Санкт-Петербург». Начало запланировано на 16:30 по мск.

Ранее футболист «Локомотива» Идову прокомментировал грядущий матч с «Зенитом».