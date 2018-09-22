Фергюсон посетит матч «МЮ» впервые после инстульта

Алекс Фергюсон впервые после операции посетит матч «Манчестер Юнайтед»

«Я действительно рад вернуться. Очевидно, это долгая разлука, но я иду на поправку, деля то, что говорит мой сын и предписывают врачи», — приводит слова Фергюсона пресс-служба МЮ.

Прославленный тренер посетит матч бывшей команды с «Вулвэрхэмптоном», который состоится 22 сентября и начнётся в 17:00 мск.

«Немного нервничаю перед игрой, ведь в последний раз был на матче ещё в апреле. Надеюсь, сегодня «Манчестер Юнайтед» одержит победу», — заключил Фергюсон.

Ранее сэр Алекс Фергюсон поблагодарил врачей и болельщиков за поддержку после перенесённого в мае инсульта.