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Фергюсон посетит матч «МЮ» впервые после инстульта
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Алекс Фергюсон впервые после операции посетит матч «Манчестер Юнайтед» 

RT на русском + ещё 17 6 часов назад
Фото: Simon Bellis globallookpress.com
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон впервые после операции посетил домашний стадион клуба «Олд Траффорд».
«Я действительно рад вернуться. Очевидно, это долгая разлука, но я иду на поправку, деля то, что говорит мой сын и предписывают врачи», — приводит слова Фергюсона пресс-служба МЮ.
Прославленный тренер посетит матч бывшей команды с «Вулвэрхэмптоном», который состоится 22 сентября и начнётся в 17:00 мск.
«Немного нервничаю перед игрой, ведь в последний раз был на матче ещё в апреле. Надеюсь, сегодня «Манчестер Юнайтед» одержит победу», — заключил Фергюсон.
Ранее сэр Алекс Фергюсон поблагодарил врачей и болельщиков за поддержку после перенесённого в мае инсульта.
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