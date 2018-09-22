Фергюсон посетит матч «МЮ» впервые после инстульта

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон впервые после операции посетил домашний стадион клуба «Олд Траффорд».
«Я действительно рад вернуться. Очевидно, это долгая разлука, но я иду на поправку, деля то, что говорит мой сын и предписывают врачи», — приводит слова Фергюсона пресс-служба МЮ.
Прославленный тренер посетит матч бывшей команды с «Вулвэрхэмптоном», который состоится 22 сентября и начнётся в 17:00 мск.
«Немного нервничаю перед игрой, ведь в последний раз был на матче ещё в апреле. Надеюсь, сегодня «Манчестер Юнайтед» одержит победу», — заключил Фергюсон.
Ранее сэр Алекс Фергюсон поблагодарил врачей и болельщиков за поддержку после перенесённого в мае инсульта.