Ещё
ЦСКА осуществит мечту сестёр Авериных
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЦСКА осуществит мечту сестёр Авериных 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press
Российские сёстры-гимнастки Дина и Арина Аверина посетят матч московских ЦСКА и «Спартака». 20-летние двойняшки нанесут первый символический удар по мячу в этой встрече.
Об этом заявили сами спортсменки в интервью Олимпийскому комитету России. «Мы болеем за ЦСКА. 23 сентября идем на матч ЦСКА — „Спартак“ и будем пинать первый мяч», — сказали они в эфире группы в «ВКонтакте».
Ранее News.ru сообщал о том, что сёстры Аверины записали видеообращение к сборной России с просьбой о встрече и об автографах.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 23 сентября на «ВЭБ Арене». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.
News.ru: последние новости
Модрич осуждён за неуплату налогов В новом стихе Назаров обошел молчанием Карреру Дюпин: верим обещаниям руководства «Анжи»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA нашла России замену5
«Хабиб уничтожит Конора»47
Лучший футболист мира получил тюремный срок23
Медведева удивила реакцией на собственный провал25
Глушакову досталось за позор с проституткой в бане24
Видео
01:06
Лишний вес и серое катание. Что происходит с Медведевой?
Фигурное катание
03:24
«Избил на улице»: жена Глушакова шокировала новым заявлением
Футбол Статьи
08:14
Располневшей Медведевой вынесли вердикт
Фигурное катание
00:53
Глушакову досталось за позор с проституткой в бане
Футбол
06:20
Все против Поветкина: как побить британца в Лондоне
Бокс Статьи
02:54
Футболист отличился автоголом на первых минутах матча
Футбол
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
08:14
Позорное падение: как Медведева провалилась без Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
03:24
Глушакова застали в бане с проституткой
Футбол
05:53
Тимати был прав: агрессивный пост Хабиба удален
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение