ЦСКА осуществит мечту сестёр Авериных

Российские сёстры-гимнастки Дина и Арина Аверина посетят матч московских ЦСКА и «Спартака» . 20-летние двойняшки нанесут первый символический удар по мячу в этой встрече.

Об этом заявили сами спортсменки в интервью Олимпийскому комитету России. «Мы болеем за ЦСКА. 23 сентября идем на матч ЦСКА — „Спартак“ и будем пинать первый мяч», — сказали они в эфире группы в «ВКонтакте».

Ранее News.ru сообщал о том, что сёстры Аверины записали видеообращение к сборной России с просьбой о встрече и об автографах.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 23 сентября на «ВЭБ Арене». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.