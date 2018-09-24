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«Краснодар» разгромил «Крылья Советов»
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Дубль Ари принёс победу «Краснодару» над «Крыльями Советов» в матче РПЛ 

RT на русском + ещё 16 11 часов назад
Фото: Виталий Тимкив globallookpress.com
«Краснодар» на выезде одержал крупную победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счётом 3:0.
В составе «Краснодара» дубль оформил Ари (69-я и 71-я минуты), ещё один мяч на счету Магомеда-Шапи Сулейманова (81-я).
Благодаря победе «Краснодар» набрал 16 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с семью баллами расположились на 13-м месте.
Ранее ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в матче восьмого тура РПЛ.
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