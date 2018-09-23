«Жирона» прервала победную серию «Барселоны»

«Барселона» впервые потеряла очки в Примере, дома сыграв вничью с «Жироной»

«Барселона» не сумела победить «Жирону» в матче 5-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал форвард сине-гранатовых Лионель Месси , отличившийся на 19-й минуте. До перерыва «Жирона» сравняла счёт благодаря точному удару нападающего Кристиана Стуани. В начале второго тайма Стуани оформил дубль. Уйти от поражения каталонцам помог защитник Жерар Пике

Стоит отметить, что с 35-й минуты хозяева играли в меньшинстве из-за удаления защитника Клемана Лангле.

Сине-гранатовые впервые потеряли очки в нынешнем сезоне чемпионата Испании. В предыдущих четырёх турах команда Эрнесто Вальверде одержала четыре победы.

«Барселона», набрав 13 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице Примеры, «Жирона» (8) — 6-е.

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