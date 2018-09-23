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Инфантино: я наслаждался как ребенок
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Глава ФИФА заявил, что наслаждался чемпионатом мира по футболу в России 

RT на русском + ещё 7 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал свои впечатления о прошедшем чемпионате мира в России.
«Чемпионат мира был великолепным. Мы показали новую страну — Россию, какой мы её не знали. У нас не было никаких инцидентов, никаких проблем», — приводит слова Инфантино РИА Новости.
Он также сказал, что получил удовольствие от прошедшего мундиаля.
«Я наслаждался этим чемпионатом мира. В том числе, дождём на церемонии вручения Кубка мира, я наслаждался, как ребенок», — добавил президент ФИФА.
Турнир проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Чемпионом мира стала сборная Франции, которая в финале обыграла хорватов со счётом 4:2.
Ранее глава ФИФА выразил сомнения в проведении матчей чемпионата Испании в США.
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