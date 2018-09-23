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Салах до слез растрогал юного болельщика
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Салах до слез растрогал юного болельщика 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Египетский нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах после домашнего матча шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Саутгемптона" подарил юному болельщику свою футболку, чем до слез растрогал юного поклонника, сообщает "Советский спорт".
Игра состоялась 22 сентября на "Энфилде" и завершилась победой красных со счетом 3:0. Салах провел на поле всю игру и отметился голом.
После матча Салах подарил свою майку пареньку, подготовившему специальный небольшой плакат с просьбой о футболке.
Мама мальчика выложила в твиттере видео и слова благодарности в адрес Салаха.
Ранее наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался относительно низкой результативности египтянина Мохамеда Салаха.
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