Салах до слез растрогал юного болельщика

Египетский нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах после домашнего матча шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Саутгемптона" подарил юному болельщику свою футболку, чем до слез растрогал юного поклонника, сообщает "Советский спорт"

Игра состоялась 22 сентября на "Энфилде" и завершилась победой красных со счетом 3:0. Салах провел на поле всю игру и отметился голом.

После матча Салах подарил свою майку пареньку, подготовившему специальный небольшой плакат с просьбой о футболке.

@MoSalah I cannot thank you enough mo.. Brought my lad to tears (and me)… These are moments in life that hold more value than i can explain.. A day my son Lewis will never forget @LFC pic.twitter.com/8h1h8z0ens— Wayne dunlop (@BiggyAL1981) 22 сентября 2018 г. Мама мальчика выложила в твиттере видео и слова благодарности в адрес Салаха.