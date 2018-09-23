«Севилья» уничтожила «Леванте»

В пятом туре чемпионата Испании «Севилья» на выезде играла с «Леванте» и одержала крупную победу.

Гости выиграли со счетом 6:2.

На 11-й и 12-й минутах матча команды обменялись голами Виссама Бен-Йеддера и Рохера Марти, после чего «Севилья» менее чем за 50 минут забила пять мячей. Бен-Йеддер оформил хет-трик, еще по голу провели Даниэл Каррису , Андре Силва и Пабло Сарабия. В концовке матча «Леванте» удалось немного сократить разрыв — в свои ворота мяч отправил Симон Кьер

Также отметим, что на 26-й минуте матча у «Леванте» не реализовал пенальти Хосе Моралес

«Севилья» после этого матча набрала 7 очков и поднялась на шестое место. У «Леванте» осталось 4 очка и пятнадцатая позиция.