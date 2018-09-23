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«Севилья» уничтожила «Леванте»
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«Севилья» уничтожила «Леванте» 

LiveSport.Ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: twitter.com/sevillafc
В пятом туре чемпионата Испании «Севилья» на выезде играла с «Леванте» и одержала крупную победу.
Гости выиграли со счетом 6:2.
На 11-й и 12-й минутах матча команды обменялись голами Виссама Бен-Йеддера и Рохера Марти, после чего «Севилья» менее чем за 50 минут забила пять мячей. Бен-Йеддер оформил хет-трик, еще по голу провели Даниэл Каррису, Андре Силва и Пабло Сарабия. В концовке матча «Леванте» удалось немного сократить разрыв — в свои ворота мяч отправил Симон Кьер.
Также отметим, что на 26-й минуте матча у «Леванте» не реализовал пенальти Хосе Моралес.
«Севилья» после этого матча набрала 7 очков и поднялась на шестое место. У «Леванте» осталось 4 очка и пятнадцатая позиция.
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