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Черчесов встретился с Лёвом
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Черчесов обсудил с Лёвом предстоящий матч сборных России и Германии по футболу 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обсудил с коллегой из сборной Германии Йоахимом Лёвом очную встречу национальных команд, которая пройдет 15 ноября. Об этом он рассказал журналистам во время конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) в Лондоне, в котором принимают участие оба специалиста.
Сборные России и Германии сыграют между собой в товарищеском матче, который пройдет в Лейпциге.
"Сегодня мы вместе завтракали, поговорили за чашечкой кофе. Думаю, что у нас еще будет время пообщаться. А так, у них свои задачи, у нас — свои. Понятно, в Лиге наций они играют в группе А, но нам тоже хотелось бы туда попасть. Он отмечает, что это хороший турнир, поскольку не надо искать соперников для контрольных игр", — сказал Черчесов.
"Обсудили, что было на чемпионате мира, какие выводы мы делаем по его итогам. И, надо сказать, у нас много общего", — заметил он.
Сборная Германии впервые за время выступления на чемпионатах мира не смогла выйти из группы, в то время как команда России впервые вышла в плей-офф, где дошла до четвертьфинала.
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