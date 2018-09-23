Ещё
Черчесов пожаловался на популярность за рубежом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черчесов пожаловался на популярность за рубежом 

Рамблер + ещё 7 21 час назад
Фото: РИА Новости
Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что он ощущает повышенное внимание к себе на конференции FIFA в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС.
Конференция, о которой идет речь, проходила 23 сентября и была посвящена итогам ЧМ-2018.
«Как вы сейчас могли видеть, многие просят о совместной фотографии», — сказал журналистам Черчесов.
Он отметил, что и раньше бывал на подобных мероприятиях, но с такой популярностью столкнулся впервые.
Он отметил, что и раньше бывал на подобных мероприятиях, но с такой популярностью столкнулся впервые.
Тренер добавил, что внимание к нему «уже о чем-то говорит», а все его зарубежные коллеги отмечают высокий уровень организацию прошедшего в России турнира. Также они говорят, что их приятно удивила сборная РФ.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) переназначил Черчесова на пост тренера сборной РФ. Черчесов тренирует национальную команду с 2016 года. Под руководством 55-летнего наставника сборная дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, а Черчесов вошел в список номинантов на звание тренера года FIFA.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA вступилось за Россию3
Головин шокировал Францию41
Почему наш биатлон в большой опасности41
Тетя Глушакова рассказала о съемках в сауне и разводе1
Лучший футболист мира получил тюремный срок23
Видео
01:06
Лишний вес и серое катание. Что происходит с Медведевой?
Фигурное катание
06:20
В России дали совет Поветкину
Бокс
01:28
WADA вступилось за Россию
Летние виды спорта Статьи
04:16
«Заработал лайк»: как Глушаков отбыл наказание в дубле
Футбол Статьи
03:12
Почему наш биатлон в большой опасности
Биатлон
00:50
WADA пригрозило России новыми санкциями
Летние виды спорта
03:14
Чемпиона ОИ напугали угрозы смерти от русских
Биатлон
03:24
«Избил на улице»: жена Глушакова шокировала новым заявлением
Футбол Статьи
06:20
Поветкин рассказал о своем здоровье после нокаута
Бокс
03:15
Дзюбу неожиданно обвинили в поражении «Спартака»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение