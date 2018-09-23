Черчесов пожаловался на популярность за рубежом 

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что он ощущает повышенное внимание к себе на конференции FIFA в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС.
Конференция, о которой идет речь, проходила 23 сентября и была посвящена итогам ЧМ-2018.
«Как вы сейчас могли видеть, многие просят о совместной фотографии», — сказал журналистам Черчесов.
Он отметил, что и раньше бывал на подобных мероприятиях, но с такой популярностью столкнулся впервые.
Он отметил, что и раньше бывал на подобных мероприятиях, но с такой популярностью столкнулся впервые.
Тренер добавил, что внимание к нему «уже о чем-то говорит», а все его зарубежные коллеги отмечают высокий уровень организацию прошедшего в России турнира. Также они говорят, что их приятно удивила сборная РФ.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) переназначил Черчесова на пост тренера сборной РФ. Черчесов тренирует национальную команду с 2016 года. Под руководством 55-летнего наставника сборная дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, а Черчесов вошел в список номинантов на звание тренера года FIFA.