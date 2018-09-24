Баста назвал Роналду подлецом и подонком 

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, обрушился с критикой в адрес форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. В интервью Евгению Савину на YouTube 38-летний артист не стеснялся в выражениях.
«Он чмо просто, отпетое и ненавистное. Что он творит — это просто невозможно. Я не могу на это смотреть. Это просто куколка какая-то. Подлец, подонок, тьфу на тебя!» — сказал Вакуленко.
Баста признался в любви к английскому футболу и нелюбви испанскому чемпионату. По его мнению, Ла Лига — это акробатика.
Ранее News.ru сообщил о том, что Роналду пропустит церемонию вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА).