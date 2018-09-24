Баста назвал Роналду подлецом и подонком

«Он чмо просто, отпетое и ненавистное. Что он творит — это просто невозможно. Я не могу на это смотреть. Это просто куколка какая-то. Подлец, подонок, тьфу на тебя!» — сказал Вакуленко.

Баста признался в любви к английскому футболу и нелюбви испанскому чемпионату. По его мнению, Ла Лига — это акробатика.

Ранее News.ru сообщил о том, что Роналду пропустит церемонию вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА).