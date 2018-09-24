Черчесов вынес вердикт Акинфееву

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Черчесов оценил шансы Акинфеева сыграть в ближайших матчах Лиги наций 

SPORT24.ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил о сроках объявления состава на предстоящие матчи национальной команды в рамках Лиги наций.
Россияне 11 октября в Калининграде сыграют против Швеции, а 14 октября в Сочи состоится матч со сборной Турции.
«Заявку на матч мы будем объявлять первого или второго числа. Будет ли в составе Акинфеев? Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Мы общались по телефону до игры ЦСКА в Лиге чемпионов. Посмотрим. До объявления состава еще есть время. Он ездил на медобследование, есть определенные вопросы, которые мы должны обсудить. От итогов и будем отталкиваться», — приводит слова Черчесова ТАСС.
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