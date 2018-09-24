Черчесов вынес вердикт Акинфееву

Черчесов оценил шансы Акинфеева сыграть в ближайших матчах Лиги наций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил о сроках объявления состава на предстоящие матчи национальной команды в рамках Лиги наций.

Россияне 11 октября в Калининграде сыграют против Швеции, а 14 октября в Сочи состоится матч со сборной Турции.