Черчесов вынес вердикт Акинфееву

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил о сроках объявления состава на предстоящие матчи национальной команды в рамках Лиги наций.
Россияне 11 октября в Калининграде сыграют против Швеции, а 14 октября в Сочи состоится матч со сборной Турции.
«Заявку на матч мы будем объявлять первого или второго числа. Будет ли в составе Акинфеев? Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Мы общались по телефону до игры ЦСКА в Лиге чемпионов. Посмотрим. До объявления состава еще есть время. Он ездил на медобследование, есть определенные вопросы, которые мы должны обсудить. От итогов и будем отталкиваться», — приводит слова Черчесова ТАСС.