Массовая драка фанатов попала на видео 

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на которое попал конфликт болельщиков «Спартака» и ЦСКА.
Ролик демонстрирует, как около 20 мужчин дерутся возле автобусной остановки. Несколько человек лежат на земле, у некоторых окровавлены лица. Затем участники драки замечают вдалеке бойцов ОМОНа и расходятся.
Драка фанатов произошла 23 сентября около станции метро «Улица 1905 года». Болельщики столкнулись перед началом матча восьмого тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».
Дерби, прошедшее на стадионе «ВЭБ Арена», завершилось со счетом 1:1.