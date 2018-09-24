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Массовая драка фанатов попала на видео
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Массовая драка фанатов попала на видео 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Youtube/J.A. S.B.
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на которое попал конфликт болельщиков «Спартака» и ЦСКА.
Ролик демонстрирует, как около 20 мужчин дерутся возле автобусной остановки. Несколько человек лежат на земле, у некоторых окровавлены лица. Затем участники драки замечают вдалеке бойцов ОМОНа и расходятся.
Драка фанатов произошла 23 сентября около станции метро «Улица 1905 года». Болельщики столкнулись перед началом матча восьмого тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».
Дерби, прошедшее на стадионе «ВЭБ Арена», завершилось со счетом 1:1.
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