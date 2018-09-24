Массовая драка фанатов попала на видео

Ролик демонстрирует, как около 20 мужчин дерутся возле автобусной остановки. Несколько человек лежат на земле, у некоторых окровавлены лица. Затем участники драки замечают вдалеке бойцов ОМОНа и расходятся.

Драка фанатов произошла 23 сентября около станции метро «Улица 1905 года». Болельщики столкнулись перед началом матча восьмого тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».

Дерби, прошедшее на стадионе «ВЭБ Арена», завершилось со счетом 1:1.