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ФИФА объявила символическую сборную года
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ФИФА объявила символическую сборную года 

RT на русском + ещё 11 2 часа назад
Фото: Reuters
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила символическую сборную года.
В список 11 лучших игроков года вошли:
— вратарь Давид Де Хеа (Испания/«Манчестер Юнайтед»);
— защитники: Дани Алвес (Бразилия, «Пари Сен-Жермен»), Рафаэль Варан (Франция, «Реал»), Серхио Рамос (Испания, «Реал»), Марсело (Бразилия, «Реал»);
— полузащитники: Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Н'Голо Канте (Франция, «Челси»), Эден Азар (Бельгия, «Челси»);
— нападающие: Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Килиан Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен»).
В список лучших игроков не попали такие футболисты, как Кевин Де Брёйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Антуан Гризманн (Франция, «Атлетико»), Мохаммед Салах (Египет, «Ливерпуль») и Неймар (Бразилия, «Пари Сен-Жермен»).
Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам был признан лучшим тренером года по версии ФИФА.
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