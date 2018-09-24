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Экс-футболист «Динамо» попал в тюрьму
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Бывший футболист «Динамо» осужден за наркотики 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший футболист саранской "Мордовии" и московского "Динамо" Кирилл Курочкин признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков, сообщает "Столица-С".
По информации издания, экс-игрок был задержан в Саранске во время покупки наркотиков у действующего арбитра федерации футбола Мордовии Дениса Рожука.
Отмечается, что Пролетарский районный суд приговорил Курочкина к одному году лишения свободы условно, а также испытательным сроком на два года.
В феврале 2017 года экс-форварда уже был приговорен к трем годам условно за незаконное приобретение и хранение наркотиков.
Ранее сообщалось, что действующий чемпион мира по боксу провалил допинг-тест.
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