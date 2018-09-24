Экс-футболист «Динамо» попал в тюрьму

Бывший футболист «Динамо» осужден за наркотики

Бывший футболист саранской "Мордовии" и московского "Динамо" Кирилл Курочкин признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков, сообщает "Столица-С".

По информации издания, экс-игрок был задержан в Саранске во время покупки наркотиков у действующего арбитра федерации футбола Мордовии Дениса Рожука.

Отмечается, что Пролетарский районный суд приговорил Курочкина к одному году лишения свободы условно, а также испытательным сроком на два года.

В феврале 2017 года экс-форварда уже был приговорен к трем годам условно за незаконное приобретение и хранение наркотиков.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион мира по боксу провалил допинг-тест.