Футболист объяснил, почему не пожал руку Путину

Защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Йосип Пиварич объяснил, почему не пожал руку российскому президенту Владимиру Путину после финального матча чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает сайт ФК «Динамо» (Киев).

Футболист объяснил, что в тот момент, когда он подошел к Путину, тот отвернулся.

«Я был третьим или четвёртым после нашего капитана Луки Модрича и хотел тоже протянуть руку Путину, но в этот момент Путин развернулся, и я прошёл мимо», — сказал он.

Пиварич добавил, что во время церемонии награждения шел сильный дождь, и он не хотел затягивать мероприятие.