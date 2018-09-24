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Футболист объяснил, почему не пожал руку Путину
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Футболист объяснил, почему не пожал руку Путину 

Рамблер + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Йосип Пиварич объяснил, почему не пожал руку российскому президенту Владимиру Путину после финального матча чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает сайт ФК «Динамо» (Киев).
Футболист объяснил, что в тот момент, когда он подошел к Путину, тот отвернулся.
«Я был третьим или четвёртым после нашего капитана Луки Модрича и хотел тоже протянуть руку Путину, но в этот момент Путин развернулся, и я прошёл мимо», — сказал он.
Пиварич добавил, что во время церемонии награждения шел сильный дождь, и он не хотел затягивать мероприятие.
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