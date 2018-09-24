Расстался с девушкой, покорил французов: как зажигает Головин

Как Головин расстался с девушкой и покорил Монако

Александр Головин наслаждается жизнью в Монако — с ним обращаются как со звездой, футболки с его фамилией продаются более чем за €100, главный тренер называет игроком «другого уровня», а болельщики считают, что он явно превосходит многих своих одноклубников. Все это портит только одно обстоятельство — Головин расстался со своей девушкой Ангелиной.

Один из лидеров сборной России Александр Головин, кажется, совсем скоро станет своим и во Франции. В минувшем туре Лиги 1 полузащитник наконец дебютировал за свой новый клуб «Монако», выйдя на замену на 72-й минуте встречи с «Нимом» и произведя довольно приятное впечатление.

За отведенный отрезок времени недавно восстановившийся от травмы хавбек организовал несколько неплохих атак, сам однажды опасно пробил из пределов штрафной (помешал рикошет от защитника) и заработал два угловых.

К сожалению, уйти от обидной ничьей с аутсайдером это не помогло (1:1), однако фанаты «Монако» по достоинству оценили техническую оснащенность футболиста. После матча многие отмечали на клубном форуме, что Головин здорово раздает пасы, вступает в отбор и очевидно превосходит по уровню большинство своих партнеров, которые порой просто не понимают его замыслов.

«Даже жаль его, наверное, нужно было переходить в «Челси», — сетовал пользователь с ником Yuma.

Сам Головин после встречи выложил фотографию, на которой он стоит вместе с капитаном команды Радамелем Фалькао — когда-то лучшим игроком мадридского «Атлетико», выступавшим также за « Манчестер Юнайтед » и «Челси».

Приятно и даже немного удивительно то, что в «Монако» к россиянину относятся не как к перспективному коту в мешке, а как к настоящей звезде. «Шапка» клубного твиттера украшена фотографией шкафчиков в раздевалке монегасков, и среди всего нескольких футболок на видном месте висит та, что с фамилией «Головин».

В фирменных магазинах «Монако» стоят манекены с формой, украшенной именем россиянина, — и приобрести ее можно за немаленькую сумму, превышающую €100.

В преддверии дебюта в клубных соцсетях отмечали каждый шаг Александра, словно возможный выход россиянина с замены для монегасков был самым долгожданным событием этой осени. Хотя, возможно, так оно и было.

⚽ À noter qu'Aleksandr Golovin fait sa première au Stade Louis-II ce soir. Il débutera sur le banc face à @nimesolympique #ASMNO pic.twitter.com/zR7tXBXpqS— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 21 сентября 2018 г. Когда полузащитник незадолго до стартового свистка вышел из автобуса и направился в подтрибунные помещения, в твиттере «Монако» появилась запись: «Отмечаем, что Александр Головин сегодня в первый раз прибыл на стадион „Луи II“. Он начнет матч на скамейке запасных».

58' Aleksandr Golovin part à l'échauffement.



1⃣-1⃣ #ASMNO pic.twitter.com/EMuzYFfTH7— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 21 сентября 2018 г. Стоило Головину начать разминаться на бровке, как этому тут же посвятили отдельный пост, хотя обычно на такие вещи не обращают усиленного внимания, ведь разогревом занимается не один игрок и тренер может выпустить любого.

💪 Aleksandr Golovin 🔴⚪#ASMNO pic.twitter.com/phvrf0GRlR— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 22 сентября 2018 г. После матча Головину снова посвятили специальную запись в твиттере, разместив его фотографию с игры.

Также в отдельный пост вынесли мнение главного тренера «Монако» Леонарду Жардима о русском новичке:

«Если говорить о Головине, то это игрок другого уровня, игрок сборной, который привык играть с командами, претендующими на высокие места. Он будет важным и определяющим игроком для нашей команды».

💬 @leonardojjardim: "Aleksandr Golovin est un joueur d’un autre niveau. C’est un joueur international qui a l’habitude d'évoluer avec des équipes qui visent le podium. Il va être très important et décisif pour l’équipe. "#ASMNO pic.twitter.com/1fBAo7AJkI— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 21 сентября 2018 г.

В клубном твиттере был опубликован и отзыв вице-президента «Монако» Вадима Васильева

«На мой взгляд, Головин показал себя очень хорошо. Это был качественный выход с замены. Он постепенно наберет форму и, думаю, действительно поможет команде».

💬 Vadim Vasilyev: "J’ai trouvé Golovin très bon. C’était une entrée de qualité. Il va monter en puissance et je pense qu’il va bien aider l’équipe. "#ASMNO pic.twitter.com/bSSS8HoYjR— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 21 сентября 2018 г.

После встречи сам Головин был тронут таким теплым приемом и поблагодарил всех за активную поддержку.

«Большое спасибо за поздравления с дебютом. Конечно, хотелось выиграть этот матч, и моменты для того, чтобы забить второй мяч, у нас были. Нам нужно набирать очки. Тем более в домашних встречах. Но ничего страшного, будем готовиться к следующей игре.

От травмы полностью восстановился, а сколько я буду теперь играть, зависит от решения тренерского штаба. Моя задача — работать на максимуме и приносить пользу команде», — приводит слова Головина «РИА Новости»

Жаль лишь, что стадион «Луи II», на котором россиянину предстоит выступать, по крайней мере, весь этот сезон, оставляет желать лучшего.

Арена была построена в 1985 году прямо на месте старого стадиона (Монако — карликовое государство, где не так уж просто выделить дополнительную площадь для нового грандиозного строения). С тех пор клуб не проводил масштабной реконструкции, и одноярусная арена уже успела устареть как морально, так и по своим техническим характеристикам.

А в остальном все просто прекрасно — рядом Лазурное море, новый клуб активно поддерживает и раскручивает, и есть все условия для того, чтобы развиваться.

Эту идиллию нарушает, пожалуй, только одно «но». Александр расстался со своей девушкой Ангелиной.

Официального объявления об этом не было (молодые люди вообще не распространялись о своих отношениях), однако на странице Головина «ВКонтакте» теперь обозначено, что он «в активном поиске».

А из профиля его бывшей девушки исчезли совместные фотографии с футболистом, на которых она мило поздравляла его с днем рождения, называя лучшим мужчиной в мире.

Впрочем, на странице Ангелины «ВКонтакте» все еще висит их совместное фото от 1 июня 2017 года, однако девушка уже больше месяца не заходила в свой профиль, так что вполне возможно, ее просто не беспокоит это обстоятельство.

А ведь все было хорошо еще на старте домашнего чемпионата мира, где Головин блестяще проявил себя и заставил ломать голову над своим трансфером «Челси», «Ювентус» и уже упомянутый «Монако».

Но, судя по всему, отъезд футболиста за границу привел к неожиданным последствиям. Любопытно, что, по информации СМИ, Ангелина уже однажды решилась на переезд ради отношений с игроком — из Новосибирска в Москву. Однако на Лазурный берег ее уже не потянуло.