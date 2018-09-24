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Ярмоленко высмеяли после нелепого промаха
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Футболиста сборной Украины высмеяли после нелепого промаха в АПЛ 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко мог принести своей команде победу над лондонским "Челси" в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), однако с убойной позиции не попал по воротам, сообщает "Советский спорт".
После игры, которая завершилась со счетом — 0:0, одноклубники высмеяли Ярмоленко. Украинский футболист лично опубликовал в твиттере видео, на котором изображена квадратная голова человека, и надпись — "Ярма?" (Ярмоленко). Такое фото появилось на входе в раздевалку и над шкафчиком украинца.
В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в шести матчах АПЛ и забил два мяча.
Ранее Ярмоленко прокомментировал свой дубль в ворота "Эвертона".
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