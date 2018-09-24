Ярмоленко высмеяли после нелепого промаха

Футболиста сборной Украины высмеяли после нелепого промаха в АПЛ

После игры, которая завершилась со счетом — 0:0, одноклубники высмеяли Ярмоленко. Украинский футболист лично опубликовал в твиттере видео, на котором изображена квадратная голова человека, и надпись — "Ярма?" (Ярмоленко). Такое фото появилось на входе в раздевалку и над шкафчиком украинца.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в шести матчах АПЛ и забил два мяча.

Ранее Ярмоленко прокомментировал свой дубль в ворота "Эвертона".