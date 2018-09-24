«Если Сёмина отправят в отставку, это будет неудивительно»

Что не так с футбольным «Локомотивом»

Действующий чемпион России по футболу «Локомотив» крайне неудачно начал новый сезон. В восьми матчах РПЛ команда победила лишь дважды, а в Лиге чемпионов разгромно уступила «Галатасараю». При этом в двух последних играх железнодорожники пропустили восемь мячей. Тренер Борис Игнатьев , который долгое время работал с нынешним наставником железнодорожников Юрием Сёминым , призвал не паниковать раньше времени. В свою очередь, бывший вратарь команды Руслан Нигматуллин отметил, что футболисты красно-зелёных выглядят абсолютно не готовыми к решению серьёзных задач.

«Локомотив» на низком старте: отсутствие голов и проблемы в обороне

Игра «Локомотива» в начале сезона стала одним из главных разочарований сезона. Действующие чемпионы стартовали крайне неудачно и до сих пор не могут прийти в себя.

Первой неудачей стало поражение от ЦСКА в матче за Суперкубок страны. Подопечные Юрия Сёмина выглядели блекло даже на фоне кардинально обновлённых армейцев, и уступили в дополнительное время. При этом красно-зелёные полностью проиграли функционально и казались абсолютно не готовыми к сезону. Сыграла свою роль и разная форма исполнителей. Некоторые просто не успели восстановиться после чемпионата мира.

Начало сезона РПЛ принесло новые неудачи. В трёх первых матчах «Локомотив» набрал всего два очка и не забил ни одного мяча. Если бы не сейвы Маринато Гилерме, железнодорожники вполне могли и опуститься в зону вылета.

Но тревогу вызывало даже не количество очков, а невнятная игра команды. Каждую атаку действующие чемпионы создавали буквально с трудом, а опасные моменты рожали в муках, хотя и прилично усилились в межсезонье.

После побед над вернувшимися из ФНЛ «Крыльями Советов» и терпящим финансовое бедствие «Анжи», казалось, москвичи потихоньку выбираются из кризиса, но следом «Локо» выдал серию из четырёх матчей без побед, завершившуюся восемью пропущенными мячами от «Галатасарая» в Лиге чемпионов и «Зенита» в РПЛ.

Если сначала железнодорожники мало забивали, но и пропускали редко, то теперь начали допускать огромное количество ошибок в обороне, а ведь надёжный тыл в прошлом сезоне был главной действующей силой команды.

При этом в обеих встречах Сёмин использовал тактическую расстановку с тремя центральными защитниками, но лучше от этого не стало. Не помог и выход на поле звёздного новичка чемпиона мира Бенедикта Хёведеса . В том же Санкт-Петербурге порой складывалось впечатление, что футболисты видят друг друга впервые в жизни.

Впрочем, не лучшим образом на старте сезона выглядят в «Локомотиве» и игроки других линий. Братья Миранчуки после яркого предыдущего сезона пока напоминают лишь бледные тени самих себя. Джефферсон Фарфан , кажется, так и не пришёл в себя после чемпионата мира. Мануэл Фернандеш всё чаще берёт игру на себя в ущерб командным взаимодействиям.

Непросто приходится и новичку Фёдору Смолову . Партнёры не слишком часто находят нападающего передачами, и порой он остаётся вовсе без мяча. В том же Санкт-Петербурге форвард был абсолютно незаметен, но всё же умудрился забить.

Светлым пятном на сером фоне нынешнего «Локомотива» смотрится лишь другой новобранец Гжегож Крыховяк . Поляк заметно усилил центр поля железнодорожников и быстро стал настоящим лидером команды. Он не только исполняет прямые обязанности, но и регулярно приходит в чужую штрафную и навязывает там борьбу защитникам.

Сёмин же, кажется и сам не понимает, что происходит с его подопечными. После матча в Санкт-Петербурге тренер заявил, что главной причиной поражения железнодорожников стала игра Артёма Дзюбы. А в Турции опытный специалист подчеркнул, что его команда всё лучше выглядит в функциональном плане, но пока не может прийти в себя психологически.

«Не удивлюсь отставке Сёмина»

Чтобы разобраться в ситуации, RT пообщался с тренером Борисом Игнатьевым, который много лет работал с Сёминым. Опытный специалист посоветовал не паниковать раньше времени и заверил, что «Локомотив» вскоре вернётся на победные рельсы.

«Главное, команда находится в руках большого сильного специалиста. Но если он не выполнит требований, прописанных в его контракте с клубом, тогда, наверное, придётся принимать кардинальные меры. Сёмин приходил в команды, в которых проблем было куда больше, чем сейчас в «Локо», и исправлял ситуацию. В данный момент я вижу положительную динамику в игре железнодорожников, хотя на наборе очков она не пока не сказывается», — заявил специалист.

При этом Игнатьев признал, что железнодорожники в последних матчах совершают огромное количество ошибок.

«К сожалению, Сёмин не всегда может рассчитывать на основных исполнителей. Например, в Санкт-Петербурге не было Крыховяка, Фарфана, Мацея Рыбуся. А за главного тренера в данной ситуации говорят и достигнутый результат, и умение управлять коллективом, и любовь болельщиков. Сложно отрицать, что футболисты «Локомотива» допускают промахи. В матче с «Зенитом» некоторые из них были просто непозволительными. Сёмин сам не скрывал этого после игры. Сейчас тренерскому штабу важно определить проблемы и найти средство для их решения», — подчеркнул тренер.

Тем не менее, Игнатьев продолжает верить в Сёмина и считает, что отправлять его в отставку не стоит.

«В клубе есть определённое недопонимание. Случится ли отставка Сёмина? Всякое может произойти. Но мы уже видели немало руководителей в «Локомотиве», а чемпионом команда становилась только при Сёмине», — добавил специалист.

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался жёстче, но при этом отказался критиковать главного тренера.

«Паники в «Локомотиве» нет, но в клубе, уверен, все пребывают в состоянии шока от такого неудачного старта. Подобного никто не мог ожидать, учитывая достаточно приличную летнюю селекцию. Денег было потрачено немало, а результат не идёт ни в какие ворота. Сложно сказать, с чем это связано. Пока игры нет. Что творится в обороне… Пересматриваю матч с «Зенитом» и понимаю, что такими растерянными защитников железнодорожников не видел никогда. Как говорится, кто в лес, кто по дрова. А ведь Чорлука, Кверквелия и Хёведес — опытнейшие футболисты. Сёмина не хочется критиковать из уважения к этому тренеру», — заявил экс-голкипер сборной России.

Однако Нигматуллин подчеркнул, что в сложившейся ситуации не удивится замене рулевого в «Локомотиве».