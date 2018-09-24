Уходит от суда: Глушаков игнорирует скандальный развод

Глушаков проигнорировал заседание суда по разводу с супругой Дарьей

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков проигнорировал заседание суда по бракоразводному процессу с супругой, которая обвиняет футболиста в побоях и изменах. Ранее игрок пытался начать процесс о разводе в Миллеровском суде Ростовской области, откуда он родом, однако дело было передано в Москву. Адвокат Глушакова отказалась комментировать предположения о том, что игрок выступал за рассмотрение дела не в столице, поскольку состоит в хороших отношениях с представителем Миллеровского суда.

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера по-прежнему отказывается возвращать в основной состав Дениса Глушакова за неприемлемое поведение (игрок лайкнул критическое стихотворение актера Дмитрия Назарова в адрес итальянца), и черная полоса в жизни капитана красно-белых (или уже экс?) все еще продолжается.

Глушаков старается не подавать виду и даже выложил в своем инстаграме фото, сделанное после игры за молодежный состав «Спартака», куда Каррера сослал его в ходе конфликта.

«Пацаны, вы наше будущее! Спасибо вам за отличную игру!» — подписал футболист снимок, видимо, все еще чувствуя на себе ответственность капитана, который должен поддерживать юных спартаковцев. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) 22 Сен 2018 в 12:32 PDT

Также Глушаков добавил к этому посту хэштеги #СПобедой и #Дерби, ведь он принял участие не в каком-нибудь рядовом матче молодежки, а в принципиальном противостоянии с московским ЦСКА — и помог «гладиаторам» одержать победу (2:1). Любопытно, что опальному футболисту доверили в этой встрече капитанскую повязку.

Большинство фанатов «Спартака», кажется, уже сменили гнев на милость и активно желают Глушакову удачи и скорейшего возвращения в основной состав в комментариях.

Однако у игрока есть и другие проблемы, которые требуют срочного разрешения: он официально приступил к разводу со своей супругой Дарьей, с которой состоял в браке (и де-юре еще состоит) уже около девяти лет и имеет двух общих дочерей.

Стороны практически одновременно подали заявление «о расторжении брака, взыскании алиментов и определении места жительства несовершеннолетних детей», только Глушаков обратился в Миллеровский районный суд Ростовской области (откуда он родом), а его бывшая возлюбленная — в Никулинский районный суд Москвы.

В итоге хранители правосудия из Миллерово не стали настаивать на своем и передали рассмотрение дела в столицу.

«В предварительном судебном заседании было принято решение о передаче гражданского дела для рассмотрения по существу в Никулинский районный суд Москвы», — приводит «РИА Новости» слова представителя Миллеровского суда.

При этом стало известно, что сторона истца (в данном случае — Глушакова) попыталась оспорить данное решение — адвокат подал частную жалобу. Однако представителям футболиста было отказано.

В итоге 24 сентября первое заседание по бракоразводному процессу звездной пары состоялось в Никулинском суде. Слушания были закрытыми для посторонних. Несмотря на такую ограду от излишнего внимания, на заседание все равно не явились ни Денис, ни Дарья.

Кроме того, отсутствовали даже их основные адвокаты, которые до этого момента давали комментарии прессе — Мария Дубровская (сторона Глушакова) и Сергей Жорин (юрист его жены).

Вместо них на первом заседании присутствовали еще незнакомые широкой публике юристы — например, интересы футболиста представляла адвокат Ирина Лукатова.

«Мы настаивали на закрытом процессе, так как он касается частной жизни моего доверителя, а также частной жизни его супруги, к которой он испытывает большое уважение и не хочет, чтобы это стало достоянием общественности», — пояснила юрист.

Также Лукатова отказалась каким-либо образом комментировать предположения о том, что Глушаков якобы настаивал на рассмотрении дела в родном Миллерово, поскольку состоит в дружеских отношениях с представителем местного суда.

Адвокат лишь подчеркнула, что футболист скучает по своим детям и хочет как можно скорее получить доступ к ним. Ранее основной представитель Глушакова Дубровская сообщала, что Дарья сменила все замки в квартире и не дает игроку видеться с дочерьми.

«На данный момент Денис не видит своих детей. Он всегда был с ними, содержал их и свою супругу — кстати, он до сих пор это делает: оплачивает ее квартиру, медицину, образование детей.

В середине сентября Дарья почему-то одним днем сменила замки во всех квартирах и домах, забрала детей и перестала им давать общаться с Денисом.

В один прекрасный вечер он приезжает домой, пытается открыть квартиру и не может этого сделать. Старшая девочка слышит, что папа вернулся с работы, зовет его, но ее уводят от двери. Естественно, сейчас он растерян и не знает, что с ними происходит», — приводит слова юриста Super.ru

Сама Дарья уверяет, что подвергалась жестокому обращению со стороны мужа и постоянно терпела измены.

«Собственно, наша последняя ссора закончилась тем, что он уехал ночевать в Павлово. Я решила проверить его и поехала к нему на такси. Он, видимо, почувствовал что-то неладное, вернулся домой и не застал меня там.

Когда я вернулась, он начал кричать на меня: «Где ты была?! С кем ты была?! Тебя почему не было дома?!» Он тогда избил меня прямо на улице возле дома.