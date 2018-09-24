Чем запомнился восьмой тур РПЛ

ЦСКА и «Спартак» впервые за пять лет сыграли вничью в столичном дерби. Обе команды отметились запоминающимися голами. В Санкт-Петербурге «Зенит» и «Локомотив» выдали самый результативный матч сезона, забив на двоих восемь мячей. Наконец, «Краснодар» одержал разгромную победу в Самаре и вышел на чистое второе место в турнирной таблице. Главные события восьмого тура чемпионата России по футболу — в материале RT.

Голы после навесов и автогол Семакина

Программа восьмого тура открывалась матчем между дебютантом РПЛ «Енисеем» и «Уралом» . Обе команды крайне неудачно начали сезон: перед очной встречей они имели в активе всего по пять очков и делили 14-е место в турнирной таблице.

В итоге немного удачливее оказались футболисты из Екатеринбурга, победившие со счётом 2:1. Два из трёх мячей были забиты после подач с угловых, а открыли счёт гости благодаря автоголу Максима Семакина. «Урал» одержал вторую победу в чемпионате и покинул зону вылета, а «Енисей» потерпел второе подряд поражение и опустился на 15-е место.

Невезение «Динамо» и кураж Дюпина

Болельщикам московской команды матч с махачкалинцами наверняка запомнится огромным количеством нереализованных моментов. На протяжении всех 90 минут подопечные Дмитрия Хохлова владели огромным преимуществом и нанесли 14 ударов по воротам противника, но воплотить их в голы так и не смогли. Отличные шансы отличиться были у Жоаозиньо, Самба Соу и Кирилл Панченко , однако голкипер «Анжи» Юрий Дюпин поймал настоящий кураж и несколько раз выручил команду в практически безвыходных ситуациях. А настоящим звёздным часом для него стал отражённый в добавленное арбитром время пенальти от Евгения Луценко

Если «Динамо» упустило с десяток опасных моментов, то махачкалинцы воспользовались едва ли не единственным. В начале второго тайма Андрес Понсе обыгрался с партнёром и блестящим ударом послал мяч точно в сетку.

Результативная серия Бакаева и спасение «Рубина»

Подопечные Курбана Бердыева вряд ли могут занести себе в актив выезд в Тулу. Как справедливо заметил сам наставник казанцев, в первый час на поле была лишь одна команда. «Арсенал» полностью переиграл «Рубин» и отметился двумя забитыми мячами. Сначала отличился Кадри Мохаммед, а автором второго гола стал Зелимхан Бакаев. 22-летний воспитанник «Спартака» отличился во второй встрече подряд и теперь делит третье место в гонке бомбардиров РПЛ.

Но в концовке встречи «Рубин» показал, почему находится в верхней части турнирной таблицы первенства. Казанцам потребовалось всего 16 минут, чтобы дважды огорчить противника, при этом заключительное взятие ворот было проведено уже в компенсированное время. Свой дебютный мяч за клуб забил хорватский защитник Филип Уремович. При этом коллектив Бердыева мог и вовсе добиться победы, но его постигла судьба «Динамо». Исполнять первый пенальти в сезоне вызвался Хорен Байрамян , но он не смог переиграть Артура Нигматуллина

Ничейная серия «Ростова» и высокая посещаемость

После впечатляющего старта и четырёх побед в пяти турах подопечные Валерия Карпина никак не могут найти свою игру. В последних двух встречах они поделили очки с «Рубином» и «Уралом», а на этот раз не смогли справиться с одним из главных аустайдеров РПЛ — «Уфой». Не помогла даже колоссальная поддержка трибун — в субботу на «Ростов Арене» собрались более 35 тыс. зрителей.

Команды не смогли отметиться голами, а самый опасный момент произошёл ещё в первом тайме, когда хавбек хозяев Аяз Гулиев нанёс отличный удар из-за пределов штрафной, после которого мяч угодил в штангу. Но если ростовчанам есть от чего расстраиваться, то уфимцы должны быть довольны таким исходом. Коллектив Сергея Томарова впервые за полтора месяца набрал очки и прервал пятиматчевую серию из поражений.

Низкая посещаемость и синхронные взятия ворот

Вничью завершился и поединок между «Ахматом» и «Оренбургом». Здесь стадион оказался заполнен лишь на треть, а привлечь зрителей не помогла даже сенсационная победа в прошлом туре над «Спартаком».

Однако это не помешало командам порадовать болельщиков зрелищным футболом. Соперники по разу огорчили друг друга, причём сделали это на 22-й минуте каждого из таймов. На гол Уилкера Анхеля после розыгрыша углового оренбуржцы ответили точным ударом Вадима Афонина . Команды набрали по одному очку и сохранили за собой место в топ-7 РПЛ.

Месть «Зенита» и рекорд результативности сезона

Один из двух центральных матчей тура проходил в Санкт-Петербурге. Лидер нынешнего первенства «Зенит» принимал действующего чемпиона страны «Локомотив». В прошлом сезоне железнодорожники дважды обыграли своих соперников, причём оба поединка имели колоссальное значение. Первый успех подопечных Юрия Сёмина подвёл черту лидерству петербуржцев в РФПЛ, а второй — официально возвёл московский клуб в статус чемпиона.

Сине-бело-голубые смогли отомстить сполна и отправили в ворота Маринато Гилерме сразу пять мячей. По голу на свой счёт записали одни из лидеров бомбардирской гонки РПЛ Артём Дзюба Александр Ерохин , ещё один — на счету Себастьяна Дриусси, а дублем отметился Олег Шатов . Причём первый мяч полузащитника получился одним из самых красивых в туре. Хавбек оказался в нескольких метрах от левой границы штрафной и закрутил снаряд точно в дальнюю девятку. «Локомотив» сопротивлялся изо всех сил, но смог ответить лишь тремя голами. Таким образом, этот поединок стал самым результативным в нынешнем первенстве, превзойдя результат встречи «Зенит» — «Урал» (4:1).

Кроме того, матч запомнился сразу двумя выходами игроков со скамейки запасных. Так, вернулся на поле после тяжёлой травмы форвард «Зенита» Александр Кокорин . В свою очередь, полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов отметился со знаком «минус». Хавбек заменил получившего травму Ведрана Чорлуку и за две минуты получил два «горчичника», за что был изгнан с поля.

«Зенит» укрепил своё лидерство в турнирной таблице и впервые обыграл «Локомотив» на стадионе «Санкт-Петербург» в 50-м очном поединке с железнодорожниками в истории. На данный момент 16 побед значится на счету футболистов из Северной столицы, 14 — в активе москвичей, а ещё 20 встреч завершились вничью.

Голы Фернандо и Влашича в дерби

Второй ключевой матч тура состоялся в Москве, где ЦСКА в главном дерби страны принял «Спартак». Перед началом сезона мало кто мог предположить, что лишившиеся целого ряда лидеров армейцы подойдут к принципиальному противостоянию фаворитами. Если подопечные Виктора Гончаренко в последних четырёх встречах РПЛ одержали три разгромные победы, то красно-белые потерпели два поражения подряд и погрязли в целой череде скандалов.

В результате хозяева большую часть матча действительно выглядели предпочтительнее соперника. Однако «Спартак» по истечению получаса игры отметился во многом нелогичным голом. Гости заработали стандарт у чужих ворот, а Фернандо со штрафного отправил мяч точно в ближнюю девятку. У Игоря Акинфеева не было шансов выручить свою команду.

«Спартак» забил уже седьмой мяч в текущем сезоне РПЛ со стандартного положения, но по прежнему не может отличиться с игры.

Молодые игроки ЦСКА рук не отпустили и во втором тайме всё же сумели отыграться. Активный Никола Влашич перед чужой штрафной легко ушёл от всё того же Фернандо и точно пробил в дальний угол.

В дальнейшем армейцы продолжили давить на ворота Александра Максименко , но по-настоящему опасных моментов уже не имели. «Спартак» же в атаке ограничился забросами на Луиса Адриано , который пару раз упал в штрафной в надежде получить право на пенальти.

Таким образом, столичное дерби впервые за пять лет завершилось вничью. В последний раз соперники расходились миром ещё в 2013-м в «Лужниках». Тогда команды забили в ворота друг друга по два мяча.

Возвращение Ари и Сулейманов в роли джокера

Благодаря осечкам «Ростова» и «Спартака» на второе место в турнирной таблице РПЛ вышел «Краснодар». Южане после непростой победы над «Акхисаром Беледиеспором» в Лиге Европы отправились на выезд к «Крыльям Советов».

Коллектив из Самары в ответственном матче выглядел довольно неплохо, и сумел по-настоящему потрепать нервы фавориту. Однако за 20 минут до конца «Краснодар» вышел вперёд, причём забил сразу два мяча за три минуты. Дубль оформил вернувшийся в строй после дисквалификации Ари. Сначала он нанёс потрясающий удар со стандарта над стенкой, а затем из пределов штрафной по красивой траектории отправил мяч в дальнюю девятку.

А точку в матче поставил вышедший на замену Магомед-Шапи Сулейманов. Для 18-летнего форварда этот гол стал уже третьим в последних четырёх матчах РПЛ, причем во всех этих играх он выходил на поле после перерыва.