Гегемонии Роналду и Месси пришел конец

Церемония награждения проходит в Лондоне. Модрич также попал в символическую сборную года. В течение последних девяти лет лучшим игроком года становился либо Роналду, либо Месси.

Лучшей футболисткой 2018 года стала бразильянка Марта. Она выиграла титул в шестой раз.

Ранее ФИФА назвала нападающего Мохамеда Салаха автором лучшего гола 2018 года. Лучшим тренером был объявлен Дидье Дешам , который привел сборную Франции к победе на чемпионате мира в России.