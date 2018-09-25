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Абрамович планирует продать «Челси» за рекордную сумму
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Абрамович планирует продать «Челси» за рекордную сумму 

Газета.Ru + ещё 23 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский предприниматель Роман Абрамович намерен продать лондонский «Челси» за рекордную сумму в истории спорта, сообщает ТАСС.
По информации Bloomberg Businessweek, британский бизнесмен Джим Рэтклифф хотел приобрести столичный клуб за $2,68 млрд Однако Абрамович отказался от самой дорогой сделки по продаже спортивной команды в истории. Отмечается, что россиянин намерен выручить за «Челси» $3,9 млрд
В июле 2018 года журнал «Форбс» оценил стоимость «Челси» в $2,06 млрд
Ранее сообщалось, что Абрамович обратился к консультантам инвестиционного банка по поводу рассмотрения вопроса о возможной продажи клуба.
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