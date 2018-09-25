Абрамович планирует продать «Челси» за рекордную сумму

Российский предприниматель Роман Абрамович намерен продать лондонский «Челси» за рекордную сумму в истории спорта, сообщает ТАСС

По информации Bloomberg Businessweek, британский бизнесмен Джим Рэтклифф хотел приобрести столичный клуб за $2,68 млрд Однако Абрамович отказался от самой дорогой сделки по продаже спортивной команды в истории. Отмечается, что россиянин намерен выручить за «Челси» $3,9 млрд

В июле 2018 года журнал «Форбс» оценил стоимость «Челси» в $2,06 млрд

Ранее сообщалось, что Абрамович обратился к консультантам инвестиционного банка по поводу рассмотрения вопроса о возможной продажи клуба.