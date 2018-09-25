Футболисты избили арбитра за назначенный пенальти

Инцидент произошел в концовке встречи между "Гресик Юнайтед" и "Персива Вамена". На 90-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Решение судьи вызвало недовольство у игроков, и они набросились на рефери. В итоге два футболиста были удалены с поля, а пенальти был реализован.

Ранее руководитель департамента судейства рассказал о зарплатах арбитров Российской премьер-лиги (РПЛ).