Футболисты избили арбитра за назначенный пенальти 

Главного арбитра избили во время матча второго дивизиона чемпионата Индонезии, сообщает "Советский спорт".
Wasit kembali jadi bulan-bulanan di sepakbola Indonesia saat laga #liga22018 @PersegresFC vs @PersiwaWamena di Stadion Gelora Joko Samudero, sore tadi. pic.twitter.com/pJW8QNIiLP— IG: @akmalmarhali (@akmalmarhali) 15 сентября 2018 г.
Инцидент произошел в концовке встречи между "Гресик Юнайтед" и "Персива Вамена". На 90-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Решение судьи вызвало недовольство у игроков, и они набросились на рефери. В итоге два футболиста были удалены с поля, а пенальти был реализован.
Ранее руководитель департамента судейства рассказал о зарплатах арбитров Российской премьер-лиги (РПЛ).