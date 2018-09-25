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«Зенит» пошутил над «Енисеем»
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«Зенит» пошутил над «Енисеем» в Твиттере. Но раунд за Красноярском 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-служба "Зенита" подколола коллег из "Енисея" в Твиттере. Красноярский клуб опубликовал сообщение, что поедет из Москвы на матч Олимп-Кубка России против команды "Луки-Энергия" на поезде. В ответ на это Твиттер петербуржцев опубликовал стандартный водонагреватель из поезда, добавив хэштег "идет волна" (фирменная фраза "Зенита", цитата из песни "Алисы").
"Енисей" уточнил: "Идет вода горячая, вы хотели написать?"
Матч "Луки-Энергия" — "Енисей" состоится 26 сентября в Великих Луках.
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