«Зенит» пошутил над «Енисеем» в Твиттере. Но раунд за Красноярском

Пресс-служба "Зенита" подколола коллег из "Енисея" в Твиттере. Красноярский клуб опубликовал сообщение, что поедет из Москвы на матч Олимп-Кубка России против команды "Луки-Энергия" на поезде. В ответ на это Твиттер петербуржцев опубликовал стандартный водонагреватель из поезда, добавив хэштег "идет волна" (фирменная фраза "Зенита", цитата из песни "Алисы"). "Енисей" уточнил: "Идет вода горячая, вы хотели написать?" #ИдетВолна pic.twitter.com/wEzRPGTR7H— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 25 сентября 2018 г. Помидоры, огурчики, соль. В спичечном коробке. Это важно— Виталий Втулкин (@vitaliy_tv82) 25 сентября 2018 г. Матч "Луки-Энергия" — "Енисей" состоится 26 сентября в Великих Луках.