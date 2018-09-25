Чернов разозлил фанатов «Спартака» фото с Луизом Адриану

Накануне Чернов выложил в фотографию, на которой он запечатлен сидящим сверху нападающего красно-белых Луиза Адриану. Бразилец в этом эпизоде упал от контакта с Черновым и показывает судье, что на нем был совершен фол и нужно назначить пенальти. При этом снимок подписан так: "Суть матча в одном фото".