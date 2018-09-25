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Чернов разозлил фанатов «Спартака» фото с Луизом Адриану
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Чернов удалил фото с Луизом Адриану после жесткой критики фанатов «Спартака» 

Спорт-Экспресс + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Защитник ЦСКА Никита Чернов удалил провокационный пост как из Инстаграма, так и из соцсети "Вконтакте", который он опубликовал после матча 8-го тура со "Спартаком" (1:1).
Накануне Чернов выложил в фотографию, на которой он запечатлен сидящим сверху нападающего красно-белых Луиза Адриану. Бразилец в этом эпизоде упал от контакта с Черновым и показывает судье, что на нем был совершен фол и нужно назначить пенальти. При этом снимок подписан так: "Суть матча в одном фото".
Фотографию Чернова очень оценили болельщики ЦСКА, а также партнер по команде Мариу Фернандес и главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева.
Однако болельщики "Спартака" подвергли футболиста жесточайшей критике.
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