Чернов разозлил фанатов «Спартака» фото с Луизом Адриану

Защитник ЦСКА Никита Чернов удалил провокационный пост как из Инстаграма, так и из соцсети "Вконтакте", который он опубликовал после матча 8-го тура со "Спартаком" (1:1).
Накануне Чернов выложил в фотографию, на которой он запечатлен сидящим сверху нападающего красно-белых Луиза Адриану. Бразилец в этом эпизоде упал от контакта с Черновым и показывает судье, что на нем был совершен фол и нужно назначить пенальти. При этом снимок подписан так: "Суть матча в одном фото".
Чернов опубликовал провокационное фото после дербиhttps://t.co/lToar00zVK pic.twitter.com/9IcN0wtayW— СЭ ЦСКА (@cska_se) 24 сентября 2018 г.
Фотографию Чернова очень оценили болельщики ЦСКА, а также партнер по команде Мариу Фернандес и главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева.
Однако болельщики "Спартака" подвергли футболиста жесточайшей критике.