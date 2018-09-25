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Игрок «Реала» выбыл на месяц
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СМИ: Футболист «Реала» Иско выбыл на месяц из-за аппендицита 

RT на русском + ещё 8 2 часа назад
Фото: Reuters
Полузащитник мадридского «Реала» Иско не сможет помочь своему клубу в ближайших матчах из-за диагностированного у него аппендицита.
Как сообщает издание Marca, у спортсмена было диагностировано обострение аппендикса, в следствие чего в ближайшее время ему будет проведена операция.
По предварительным данным, срок восстановления футболиста составит около месяца.
Иско выступает за «Реал» с 2013 года. В нынешнем сезоне он провёл семь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий сборной Италии по футболу Джузеппе Росси сдал положительный допинг-тест.
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