Игрок «Реала» выбыл на месяц

Полузащитник мадридского «Реала» Иско не сможет помочь своему клубу в ближайших матчах из-за диагностированного у него аппендицита.
Как сообщает издание Marca, у спортсмена было диагностировано обострение аппендикса, в следствие чего в ближайшее время ему будет проведена операция.
По предварительным данным, срок восстановления футболиста составит около месяца.
Иско выступает за «Реал» с 2013 года. В нынешнем сезоне он провёл семь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий сборной Италии по футболу Джузеппе Росси сдал положительный допинг-тест.