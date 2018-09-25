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Фанаты «Торпедо» пообещали адскую резню «динамовцам»
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Фанаты «Торпедо» обещали адскую резню оппонентам из «Динамо» 

Ридус 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В среду, 26 сентября, в Москве будет жарко. Речь идет не о погоде, конечно. В этот день пройдет матч 1/16 кубка России, в котором на стадионе имени Эдуарда Стрельцова встретятся две столичные команды: «Торпедо» и «Динамо».
Фанаты начали готовиться к этой игре сразу после объявления результатов жеребьевки.
Сначала по Москве начали появляться оскорбительные граффити.
Потом болельщики «Динамо» и вовсе устроили странный перфоманс: поставили могильный камень, посвященный «Торпедо», на их же поле. То был видимо намек на то, что ФК «Торпедо» за последние 30 лет уже несколько раз едва не прекращал свое существование, и новый конец близок.
«Когда фанаты «Торпедо» отрицают очевидное, нам приходится самим воздать почести безвременно почившей 12 лет назад легенде», — гласило сообщение болельщиков «Динамо».
На это фанаты «Торпедо» ответили видеороликом, в котором обещают встретить «динамиков» вилами, косами и бензопилой. Любопытно, что косой на видео размахивает Никита Сергеев — воспитанник бело-голубых, числившийся в составе «Динамо» с 2010 по 2013 годы.
Ролик — не иначе отсылка к популярному хоррору «Стивена Кинга» «Иногда они возвращаются»: мол, даже если черно-белые и мертвецы, то все равно порвут оппонентов на части.
Игра обещает быть очень жаркой. Противостояние фанатов этих команд продолжается многие годы. Шесть лет назад, в 2012, «Торпедо» и «Динамо» играли на этой же самой стадии розыгрыша кубка России. Тогда игра была остановлена на 47 минуте из-за волны насилия и беспорядков на трибуне. «Торпедо» присудили техническое поражение. Похоже, в этом году сценарий игры будет примерно такой же.
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