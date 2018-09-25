Ещё
«Реал» показал салон своего роскошного самолета
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Реал» показал салон своего роскошного самолета 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Emirates
В интернете появились фотографии, снятые внутри самолета испанской футбольной команды «Реал Мадрид». Об этом сообщает The Sun.
Оказалось, что игроки клуба летают на самом большом в мире авиалайнере Airbus А380, оснащенном кроватями, душевыми кабинами, личными умывальниками и телевизорами с 2,5 тысячами каналов.
Также в распоряжении футболистов на борту есть огромный бар и множество комнат. Стоимость этого самолета оценена в 340 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее британское издание Daily Mail сравнило самолеты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых они прилетели в Хельсинки, где 16 июля 2018 года прошла двусторонняя встреча. Журналисты выяснили, что лайнер президента США немного скромнее лайнера Путина: в нем есть офис, звуконепроницаемый конференц-зал, столовая, кухня, но нет спортивного зала и люксовой ванны, а также кровати размера King-size, которые есть в самолете президента России.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Две олимпийские чемпионки поженились101
«Аршавин не отец моим детям»83
Фигуристка прошлась по сбежавшей к гею-тренеру Медведевой12
В Сочи предложили провести новую Олимпиаду
Тетя Глушакова рассказала о съемках в сауне и разводе9
Видео
01:06
Лишний вес и серое катание. Что происходит с Медведевой?
Фигурное катание
11:41
Расстался с девушкой, покорил французов: как зажигает Головин
Футбол Статьи
06:20
В России дали совет Поветкину
Бокс
04:19
«Хабиб не доживет до второго раунда»
MMA
01:28
WADA вступилось за Россию
Летние виды спорта Статьи
05:15
ФИФА объявила лучший гол 2018 года
Футбол
04:16
«Заработал лайк»: как Глушаков отбыл наказание в дубле
Футбол Статьи
03:12
Почему наш биатлон в большой опасности
Биатлон
00:50
WADA пригрозило России новыми санкциями
Летние виды спорта
03:14
Чемпиона ОИ напугали угрозы смерти от русских
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение