«Реал» показал салон своего роскошного самолета

В интернете появились фотографии, снятые внутри самолета испанской футбольной команды «Реал Мадрид». Об этом сообщает The Sun.

Оказалось, что игроки клуба летают на самом большом в мире авиалайнере Airbus А380, оснащенном кроватями, душевыми кабинами, личными умывальниками и телевизорами с 2,5 тысячами каналов.

Также в распоряжении футболистов на борту есть огромный бар и множество комнат. Стоимость этого самолета оценена в 340 миллионов фунтов стерлингов.